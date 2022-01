Pekin 2022: Już blisko 350 mln Chińczyków uprawia sporty zimowe

Chiny jeszcze przed otwarciem igrzysk w Pekinie mają powód do satysfakcji, bowiem zainteresowanie sportami zimowymi w tym kraju po przyznaniu organizacji olimpiady wzrosło skokowo - dyscypliny zimowe uprawia już obecnie ponad 346 milionów mieszkańców „Państwa Środka”.

Zakładano, po przyznaniu organizacji olimpiady w 2015 r., że do 2022 zimowymi dyscyplinami zainteresuje się aktywnie około 300 mln Chińczyków.

Narodowy Instytut Statystyczny oszacował, że szybko rośnie wartość ekonomiczna branży sportów zimowych - w najbliższym czasie może ona osiągnąć aż 157 miliardów dolarów.

Z badań wynika, że prawie 40 proc. Chińczyków uprawiało sporty zimowe przynajmniej raz w roku, a około 11 proc. uczyniło to więcej niż trzy razy w okresie 12 miesięcy.

Do końca 2021 r. Chiny zbudowały 654 lodowiska i 803 ośrodki narciarskie - to wzrost odpowiednio o 317 i 41 proc. w porównaniu do 2015 r.

- To przede wszystkim zasługa rozbudowy infrastruktury sportowej, edukacji młodzieży oraz popularyzacji zimowych sportów. To dopiero początek zrównoważonego rozwoju sektora sportów zimowych w Chinach. Impulsem będzie sama olimpiada, ale i rosnące zapotrzebowanie ludzi na zdrowszy styl życia i zróżnicowaną rekreację. Sporty zimowe są różnorodne, atrakcyjne, mają wszystkie atuty - powiedział Wang Yuxiong dyrektor Ośrodka Badań Ekonomiki Sportu Centralnego Uniwersytetu gazecie „China Daily”.

Igrzyska XXIV Olimpiady odbędą się w dniach 4-20 lutego, natomiast paraolimpiadę zaplanowano w „Państwie Środka” od 4 do 13 marca.

MS, PAP