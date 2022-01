Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej zdecydowała się wprowadzić rozgrywki dodatkowej grupy wiekowej po rozmowach ze swoimi partnerami, aby ułatwić przejście młodych i utalentowanych siatkarzy i siatkarek w seniorskie szeregi. W turniejach w Polsce i we Włoszech weźmie udział po osiem reprezentacji narodowych, tzn. gospodarze oraz po siedem krajów zakwalifikowanych w pojedynczej rundzie eliminacyjnej, która jest zaplanowana na koniec maja 2022 r.

Finałowe rundy we Włoszech i Polsce odbędą się między 8 i 17 lipca tego roku (dokładne daty zostaną potwierdzone w późniejszym terminie). Do udziału w #EuroVolleyU22M i #EuroVolleyU21W zarejestrowało się odpowiednio po 24 i 18 zespołów ze Starego Kontynentu. W rundach finałowych osiem drużyn zostanie podzielonych na dwie grupy, z których dwa najlepsze zespoły awansują do półfinałów, a następnie meczów o medale.

Możemy oficjalnie potwierdzić, że tych Panów zobaczymy w kolejnym mistrzowskim turnieju! 😁 Zgodnie z decyzją CEV w Polsce odbędzie się historyczny #EuroVolleyU22M, a nasi brązowi medaliści już w lipcu powalczą o nowy krążek do kolekcji 😎https://t.co/Ms948Ar5wB pic.twitter.com/s4ONUESEIc — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) January 18, 2022

Polacy są zdobywcami brązowych medali zeszłorocznych mistrzostw świata do lat 21, na podium których znalazły same europejskie drużyny, w tym Włochy i Rosja. W #EuroVolleyU22M wezmą zatem udział trzy najlepsze zespoły świata.

– Jestem bardzo zadowolony, że #EuroVolleyU22M odbędzie się w Polsce – komentował Prezes PZPS Sebastian Świderski. – Traktujemy siatkówkę poważnie na wszystkich jej poziomach i jesteśmy dumni z naszego systemu szkolenia młodzieży, który jest bezpośrednio powiązany z sukcesami seniorskiej reprezentacji. Wyjątkowość tej konkretnej grupy wiekowej polega na tym, że zawodnicy są w niej u progu seniorskiej kariery, gdzie stawka gry zaczyna gwałtownie rosnąć. Jednocześnie prawdziwą przyjemnością jest być świadkiem tego entuzjazmu, czystych emocji i niekłamanej radości z gry, w połączeniu z wysokim już poziomem technicznych umiejętności, jakie ci młodzi siatkarze posiadają. Cieszę się, że będziemy mogli podzielić się tym wszystkim z kibicami tu w Polsce - dodał.

BS, Polsat Sport, pzps.pl