Robert Lewandowski ponownie z oryginalnym zdjęciem po plebiscycie FIFA

Zdjęcia Lewandowskiego z nagrodami powoli stają się już tradycją. "Lewy" w ten sposób znów pokazał, z jakim szacunkiem i dbałością traktuje swoje nagrody - w tym przypadku najnowszą statuetkę FIFA The Best dla najlepszego piłkarza na świecie.

Wczoraj Robert Lewandowski znów miał swój wielki moment chwały. Jeden z wielu w ostatnich latach, na miarę jednego z najlepszych napastników i piłkarzy świata - drugi rok z rzędu była to statuetka FIFA The Best.





Lewandowski nie stawił się osobiście w Zurychu, jak wielu innych laureatów, ale to nie przeszkodziło mu, by zostać największą gwiazdą tego wydarzenia. Polak w głosowaniu wyprzedził Leo Messiego oraz Mohameda Salaha. Dodatkiem było drugie wyróżnienie dla Lewandowskiego, czyli miejsce w najlepszej jedenastce minionego roku.

Tym razem Polak nie wygrał z tak olbrzymią przewagą, jak poprzednio. Zamiast deklasacji doszło do zaciętej walki, o czym świadczą zdobyte punkty. Lewandowski, jak poinformowała FIFA, zgromadził na swoim koncie 48 punktów. Drugi Leo Messi zakończył batalię z Polakiem z dorobkiem 44 "oczek", a Mohamed Salah uzyskał 39 pkt.

Wyboru najlepszego piłkarza roku 2021 dokonali selekcjonerzy i kapitanowie drużyn narodowych, dziennikarze oraz kibice. Bardzo wymowne były głosy, oddane przez największego konkurenta Polaka, czyli Leo Messiego oraz innego giganta ostatnich lat, Cristiano Ronaldo.

