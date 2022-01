Skoki: Sensacyjne wyniki mistrzostw Norwegii. Kombinator zabrał medal Granerudowi

Johann Andre Forfang zdobył złoty medal mistrzostw Norwegii w skokach narciarskich rozegranych w Oslo. Na drugim stopniu podium ex aequo stanęli Jarl Magnus Riiber i Joacim Bjoereng. Dopiero czwarte miejsce zajął Halvor Egner Granerud. W zawodach nie wzięli udziału m. in. Marius Lindvik oraz Daniel-Andre Tande.

Zawody zostały rozegrane w stolicy Norwegii - Oslo pomiędzy weekendami przeznaczonymi na Puchar Świata. Udziału w nich nie mogło wziąć kilku reprezentantów Norwegii. Już w ubiegłym tygodniu z rywalizacji wypadł Robert Johansson. Znany skoczek ma bowiem problemy z plecami. W ostatnich dniach do nieobecnych dołączyli kolejni zawodnicy.

ZOBACZ TAKŻE: Pekin 2022: Polski Związek Narciarski zatwierdził 27-osobowy skład na igrzyska

Daniel-Andre Tande oraz Fredrik Villumstad otrzymali pozytywne wyniki testów na COVID-19 po konkursach w Zakopanem. Taką informację podał we wtorek NRK Sport. Dlatego musieli udać się na kwarantannę. Profilaktycznie odizolowany od reszty kadry został również Marius Lindvik, który miał kontakt z zakażonymi.

- Jego test był negatywny, lecz na wszelki wypadek wycofaliśmy go z mistrzostw kraju we wtorek i będzie teraz testowany codziennie - wyjaśnił we wtorek po południu trener norweskich skoczków Alexander Stoeckl.

W mistrzostwach w Oslo wzięło więc udział trzech zawodników, którzy dwa dni wcześniej startowali w PŚ w Zakopanem: Halvor Egner Granerud, Johann Andre Forfang i Sondre Ringen. Ten ostatni wypadł bardzo słabo - zajął 12. lokatę. Na podium nie znalazł się również Granerud, który sensacyjnie był dopiero czwarty.

Jedynie Forfang stanął na wysokości zadania i sięgnął po złoto. Drugie miejsce zajęli ex aequo Joacim Bjoereng oraz Jarl Magnus Riiber. Ten pierwszy na co dzień występuje głównie w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Z kolei ten drugi jest fantastycznym kombinatorem norweskim. Na koncie ma mistrzostwo świata z 2019 i 2021 roku oraz trzy triumfy w Pucharze Świata.

Johann Andre Forfang mistrzem Norwegii!



Drugie miejsce zajął... kombinator norweski, Jarl Magnus Riiber ex aequo z Joacimem Oedegaardem Bjoerengem.



Halvor Egner Granerud tuż za podium. @Norskijump #skijumpingfamily pic.twitter.com/chbAkNw6Wk — Skijumping.pl (@Skijumpingpl) January 18, 2022

psl, Polsat Sport