Wychowanek Czarnych Otmuchów trafił do akademii Śląska Wrocław w 2013 roku. W wieku zaledwie 7 lat zaczął trenować pod okiem wrocławskich trenerów. Na co dzień występuje w zespole U-18 Centralnej Ligi Juniorów.

ZOBACZ TAKŻE: Problemy Krzysztofa Piątka w nowym klubie

Zawodnik znajduje się również w kadrze drugoligowych rezerw Śląska Wrocław, lecz nie zagrał w żadnym spotkaniu eWinner II ligi. Był natomiast wielokrotnie powoływany do młodzieżowych kadr reprezentacji Polski.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Karol Borys (@karol_borys_)

We Wrocławiu mają poważne plany rozwojowe odnośnie swojej "perełki" z akademii. Pierwszy trener Śląska Jacek Magiera nie krył, że zamierza stopniowo wprowadzać zawodnika do zespołu.

- Karol Borys był już dwa razy zaproszony na treningi z pierwszym zespołem i pojechał z nami na sparing do Lipska, zagrał tam siedem minut, ale chcemy go wkomponować w ten zespół, aby poznał też specyfikę gry w seniorach. Natomiast nie oszukujmy się, to jest piłkarz za chwilę dopiero 16-letni. Będziemy mu się przyglądać, bo to jest zdolny zawodnik. Jeżeli zobaczymy, że to jest ten czas, aby zadebiutował w ekstraklasie, dla mnie nie ma problemu, że ma 16 lat i tak dalej - oznajmiał szkoleniowiec.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Karol Borys (@karol_borys_)

Gdy pomocnik z rocznika 2006 podpisywał swój pierwszy, profesjonalny kontrakt, upierał się, że WKS jest idealnym miejscem dla jego rozwoju.

- Zdecydowałem się podpisać swój pierwszy profesjonalny kontrakt w Śląsku dlatego, że jest to dla mnie najlepsze miejsce do rozwoju piłkarskiej kariery. Trener Jacek Magiera odegrał bardzo dużą rolę, ponieważ przede wszystkim jest bardzo dobrym człowiekiem i bardzo dobrze zna się na piłce. Umie wprowadzać młodzież, a na tym też mi zależało, żeby jak najszybciej wkraczać do tej piłki seniorskiej, bo przecież chyba właśnie o to w tym wszystkim chodzi - chwalił trenera.

Umowa młodego zawodnika z klubem ze stolicy Dolnego Śląska oficjalnie obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku i zawiera opcję przedłużenia jej o kolejne 12 miesięcy. Co za tym idzie, jeśli "Czerwone Diabły" będą planowały go zakontraktować, będą musiały również za niego zapłacić.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Karol Borys (@karol_borys_)

Mimo obustronnej sympatii i nadziei na linii Śląsk - Borys, nikt we Wrocławiu nie chce ograniczać potencjału i ambicji wychowanka. Okazuje się, że skauci angielskiego giganta od dłuższego czasu przyglądali się rozwojowi piłkarza, a teraz zaprosili utalentowanego zawodnika na testy. Wrocławski klub również potwierdza informacje.

Pod wrażeniem jego umiejętności jest również legenda Śląska Wrocław i jego wieloletni kapitan - Sebastian Mila.

Takie talentu dawno nie widziałem. Karol Borys perełka. https://t.co/CNwsYoNivs — Sebastian Mila (@SebastianMila11) January 18, 2022

15-latek rozegrał w tym sezonie 11 oficjalnych spotkań w Centralnej Lidze Juniorów. Zdobył w nich 2 bramki i zanotował asystę. Na boisku spędził łącznie 730 minut.

MS, Polsat Sport