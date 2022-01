Kontrakt "Lewego" kończy się w czerwcu 2023 roku. Mimo to zarówno napastnik, jak i klub z Bawarii chcą już w najbliższych miesiącach przystąpić do rozmów, by przedłużyć pobyt Polaka w Monachium.

Według "Sport Bild" pierwsza opcja zakłada podpisanie kontraktu do 2024 roku. W takim przypadku Lewandowski nadal zarabiałby tyle samo. Napastnik może również przedłużyć umowę o dwa lata, jednak wtedy otrzymywałby mniejsze wynagrodzenie. Warto bowiem przypomnieć, że mistrzowie Niemiec z piłkarzami, którzy przekroczyli próg 30 lat, zazwyczaj rozszerzają obowiązującą ich umowę tylko o rok.

Jeżeli przedłużenie kontraktu nie byłoby możliwe, wtedy Lewandowski opuści Bayern. Mimo to, według dalszych doniesień niemieckiego magazynu, Bawarczycy chcieliby doprowadzić do ewentualnego transferu już w 2022 roku. Nie chcą oni bowiem za darmo oddawać swojego podstawowego piłkarza.

Do rozmów między Polakiem a klubem z Monachium ma dojść w najbliższych miesiącach.

AA, Polsat Sport