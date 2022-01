O tym, że Świderski może zmienić klub, mówiło się od dawna. Były napastnik Jagiellonii Białystok w poprzednich okienkach transferowych był łączony między innymi z przenosinami do włoskiej Serie A. Jak się jednak okazało, Świderski odchodzi z greckiej ekstraklasy, ale nie do Serie A, a do MLS.

ZOBACZ TAKŻE: Nawałka poirytowany w poczekalni, a Kulesza rozmawia z innymi

Świderski dołączy do klubu Charlotte FC - poinformował dziennikarz Tomasz Włodarczyk. Jest to nowa ekipa w MLS, która w 2022 roku zadebiutuje w rozgrywkach. Zdaniem Włodarczyka zapłacą za Polaka pięć milionów euro. Trenerem tego klubu jest Hiszpan Miguel Angel Ramirez.



Świderski dołączy tym samym do innego Polaka, który wcześniej podpisał kontrakt z Charlotte. Mowa o Janie Sobocińskim, który trafił do tego klubu z ŁKS Łódź.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

BS, Polsat Sport