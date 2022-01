Polscy piłkarze w przypadku awansu do finału barażu o awans do mistrzostw świata, który odbędzie się 29 marca, zagrają to spotkanie w Chorzowie. W razie wcześniejszej porażki również wystąpią tego dnia na Stadionie Śląskim, ale w towarzyskim meczu ze Szwecją lub Czechami.