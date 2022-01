Puchar Włoch: US Sassuolo - Cagliari Calcio. Transmisja TV i stream online

Przed piłkarzami US Sassuolo starcie na Mapei Stadium - Citta del Tricolore w 1/8 finału Pucharu Włoch. Rywalem ekipy prowadzonej przez Alessio Dionisiego będzie zespół Cagliari Calcio. Faworytem tego meczu są gospodarze, ale czy awansują do kolejnej rundy? Transmisja meczu US Sassuolo - Cagliari Calcio w Polsacie Sport oraz na Polsat Box Go.