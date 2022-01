Tomasz Lorek zdradził, czy Rafa Nadal jest jego zdaniem faworytem Australian Open po deportacji Novaka Djokovicia. - To było haniebne zachowanie Tennis Australia czy rządu australijskiego, jeżeli chodzi o historię, która chluby nikomu nie przynosi. Natomiast Rafa tylko raz wygrał Australian Open. W tym turnieju często dociera do półfinału czy też finału, ale pamiętamy też lanie, jakie Djokovic sprawił mu przed 3 laty. To były gładkie trzy sety w finale - powiedział komentator tenisa w Polsacie.

Novak Djokovic ostatecznie nie bierze udziału w wielkoszlemowym turnieju Australian Open, w którym miał bronić tytułu. W niedzielę lider światowego rankingu przegrał rozprawę apelacyjną przed sądem federalnym ws. unieważnienia jego wizy i musiał opuścić Australię.

Nieobecność Djokovicia sprawiła, że reszta stawki ma zdecydowanie łatwiejszą drogę do wygrania turnieju. Wielu ekspertów uważa, że faworytem do triumfu po wypadnięciu Serba, został jego odwieczny rywal Rafael Nadal.

- Czy Rafa Nadal jest faworytem turnieju po deportacji Novaka Djokovicia? To było haniebne zachowanie Tennis Australia czy rządu australijskiego, jeżeli chodzi o historię, która chluby nikomu nie przynosi. Natomiast Rafa tylko raz wygrał Australian Open. W tym turnieju często dociera do półfinału czy też finału, ale pamiętamy też lanie, jakie Djokovic sprawił mu przed trzema laty. To były gładkie trzy sety w finale - wspomina Tomasz Lorek.

Jak na razie Nadal pewnie wygrał dwa pierwsze spotkania i awansował do trzeciej rundy w Melbourne. Rozstawiony z numerem szóstym tenisista pokonał w drugiej rundzie niemieckiego kwalifikanta Yannicka Hanfmanna 6:2, 6:3, 6:4.

- Dwa pierwsze mecze pokazują, że Hiszpan jest w formie. Pamiętajmy jednak, że pierwsi rywale, czyli Marcos Giron i miłośnik gepardów Yannick Hanfmann to nie byli rywale, którzy pokazali na co stać Rafę. Pierwszym poważnym testem będzie Karen Chaczanow w trzeciej rundzie - on świetnie gra, pamiętamy jego mecz z Kyrgiosem przed dwoma laty w Australian Open. A w kolejnym spotkaniu wydaje się, że nie będzie to pogromca Huberta Hurkacza - Mannarino - tylko Asłan Karacew. Rok temu Karacew został dopiero pokonany w półfinale przez Djokovicia. Dwie rosyjskie torpedy to są prawdziwe testy dla Nadala, który długo nie grał - twierdzi komentator Polsatu Sport.

Lorek uważa, że ewentualny najtrudniejszy test czeka Nadala w ćwierćfinale. - Gdyby jednak przeszedł dwóch Rosjan, w ćwierćfinale Rafa raczej zmierzy się z Saszą Zwieriewem, który gra kapitalnie. Aleksander Zwieriew jest według mnie faworytem w męskiej drabince. A kto obok niego? Daniił Miedwiediew niezależnie od tego co się wydarzy w sesji wieczornej z Nickiem Kyrgiosem, geniuszem tenisa, który świetnie się bawi. Myślę, że to spotkanie z Kyrgiosem tylko rozgrzeje Miedwiediewa i Rosjanin wydaje się większym faworytem niż Rafael Nadal - kończy ekspert.

ps, Polsat Sport