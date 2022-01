W drugim meczu półfinałowym Carabao Cup Arsenal stanie naprzeciwko Liverpoolu. Który zespół zdoła awansować do finału? Relacja i wynik na żywo meczu Arsenal - Liverpool na Polsatsport.pl.

Pierwsze półfinałowe starcie między Liverpoolem a Arsenalem zakończyło się bezbramkowym remisem. "The Reds" nie byli w stanie wykorzystać przewagi, którą mieli w tym starciu. Warto bowiem przypomnieć, że jeden z piłkarzy "Kanonierów" Granit Xhaka już w 24. minucie obejrzał czerwoną kartkę. Podopieczni Jurgena Kloppa grali zatem z osłabionym rywalem, ale i tak nie potrafili zdobyć na swoim stadionie chociaż jednej bramki.

ZOBACZ TAKŻE: Wygrana Leeds United w "polskim" meczu. Nieuznany gol Mateusza Klicha

Przez to, o awansie do finału zadecyduje nadchodzące spotkanie w Londynie. W finale rywalizacji w Carabao Cup, na zwycięzców tego starcia czeka inny zespół ze stolicy Anglii. Ekipa Chelsea dwukrotnie pokonała Tottenham, tym samym awansując do ostatniego etapu turnieju.

Oprócz meczu pucharowego Liverpool w tym sezonie stanął naprzeciwko Arsenalu w rozgrywkach ligowych. Tamto spotkanie zakończyło się dotkliwą porażką "Kanonierów" 0:4. Czy londyńczykom tym razem uda się sięgnąć po zwycięstwo?

Finał Carabao Cup został zaplanowany na 27 lutego 2022 roku.

Relacja i wynik na żywo meczu Arsenal - Liverpool na Polsatsport.pl. Początek od godziny 20:45.

AA, Polsat Sport