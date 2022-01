EBL: Świetna druga połowa Enea Zastalu BC Zielona Góra i kolejne zwycięstwo

Gospodarze świetnie weszli w to spotkanie, a głównie dzięki akcjom Dragana Apicia prowadzili 8:0. Dopiero po trzech minutach rzutem wolnym przerwał to Cleveland Melvin. Po chwili ten sam zawodnik doprowadził do remisu, a nawet dawał przewagę przyjezdnym. Enea Zastal od początku musiał budować przewagę - po trójce Davida Brembleya uciekał na pięć punktów, ale ostatecznie po 10 minutach było 17:14. W drugiej kwarcie dość szybko do wyrównania doprowadził Jimmie Taylor. Polski Cukier Pszczółka Start zdobywał przewagę dzięki trafieniu Elijah Wilsona. Wszystko później zmieniał jednak Jarosław Zyskowski, który pokazywał niezłą skuteczność. Ostatecznie dzięki trójce Devoe Josepha pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 39:33.

W trzeciej kwarcie drużyna trenera Olivera Vidina powiększała prowadzenie, co było zasługą Dragana Apicia oraz Devoe Josepha. Starał się na to reagować Mateusz Dziemba, ale to było za mało na rozpędzonych zielonogórzan. W pewnym momencie różnica wynosiła aż 15 punktów, ale zmniejszył ją Mike Scott. Po 30 minutach było 58:46. W kolejnej części meczu lublinianie zbliżyli się jeszcze na dziewięć punktów, ale Apić i Nenadić znowu dawali dużo spokoju swojej ekipie. Po trafieniu Meiera przewaga wicemistrzów Energa Basket Ligi znowu wynosiła 17 punktów. Obaj trenerzy w końcówce chętniej korzystali z rezerwowych. Ostatecznie Enea Zastal zwyciężył 85:70.

Enea Zastal BC Zielona Góra - Polski Cukier Pszczółka Start Lublin 85:70 (17:14, 21:19, 20:13, 27:24)

Enea Zastal BC Zielona Góra: Jarosław Zyskowski 17, Dragan Apic 15, Andy Mazurczak 14, Devoe Joseph 10, Nemanja Nenadic 9, Przemysław Żołnierewicz 6, David Brembly 5, Tony Meier 5, Krzysztof Sulima 4, Konrad Szymański 0

Polski Cukier Pszczółka Start Lublin: Jimmie Taylor 16, Cleveland Melvin 12, Mateusz Dziemba 10, Michaelyn Scott 7, Elijah Wilson 6, Bartłomiej Pelczar 5, Bartosz Ciechociński 4, Damian Jeszke 3, Tweety Carter 3, Roman Szymański 2, Mikołaj Stopierzyński 2, Karol Obarek 0

MC, plk.pl