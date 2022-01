- Mateusz Gamrot w piątek rano wylatuje do Stanów Zjednoczonych. Wkupił się w szeregi American Top Team i UFC. Miesiąc temu wrócił do Polski po walce. Teraz leci do USA z całą rodziną. Będzie pomagał Jorge Masvidalowi w przygotowaniach do walki z Colbym Covingtonem - powiedziała w programie Koloseum Joanna Jędrzejczyk.

Była mistrzyni UFC w kategorii słomkowej nie szczędziła pochwał w kierunku Gamrota. Polski zawodnik stopniowo buduje sobie coraz mocniejszą renomę na amerykańskim rynku.

- Gamrot wyrobił sobie dobrą reputację. Jest zawodnikiem skorym do poświęceń. Dzieli się swoim doświadczeniem. To nie jest tak, że on jeździ do ATT tylko nabierać doświadczenia. On też dociąża innych zawodników i dzieli się swoim doświadczeniem - tłumaczyła Jędrzejczyk.

"JJ" zwróciła uwagę na fakt, że najlepsi zawodnicy na świecie chcą trenować z "Gamerem". Jednym z nich jest Dustin Poirier.

- Dustin Poireir mocno zabiega o treningi z Gamrotem. To jest polska siła, chęć pokazania się. My potrafimy ciężko pracować i to jest fajne - wyjaśniała.

Zdaniem Jędrzejczyk recepta na sukces "Gamera" tkwi w jego nastawieniu mentalnym.

- On jest niesamowicie nakręcony. Sukces go motywuje. Trud będzie jeszcze większy, ale on się tym nakręca. Inni zawodnicy powinni brać z tego przykład - mówiła.

