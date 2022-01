Koloseum przed UFC 270: Transmisja TV i stream online

W najbliższy weekend odbędzie się kilka ciekawych gal sportów walki, w tym UFC 270 oraz FEN 38. Zanim jednak do tego dojdzie, do świata sportów walki zajrzymy w magazynie Koloseum. Transmisja TV i stream online od 20:15 w Polsacie Sport, w Polsacie Box Go i na Polsatsport.pl.