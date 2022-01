Kubańska fiesta na pięściarskich ringach w Polsce trwa w najlepsze

- Moja pierwsza walka nie wypadła najlepiej ponieważ byłem chory i zrzucałem dużo kilogramów - tłumaczy Cristian Lopez, który docelowo miał boksować w wadze półciężkiej. Jednak po konsultacjach ze sztabem szkoleniowym zmieni kategorię.



- Odpowiednia dla mnie będzie waga junior ciężka - dodaje Kubańczyk a jego trener Francisco Perez Nieves dodaje. - Debiut Cristiana uważam za udany. Technicznie zaprezentował się dobrze a faktycznie brakło wydolności.

Ostatecznie w Stężycy Lopez wystąpi w umownym limicie 85 kilogramów w naprawdę trudnej walce. Rywalem młodego Kubańczyka będzie twardy Damian Smagieł.



- Szczerze mówiąc na razie widziałem tylko skrót jego walki, więc ciężko mi się wypowiedzieć - opowiada Smagieł. - Dochodzą mnie słuchy, że nie zachwycił, ale nie mam zamiaru go lekceważyć. Ciężko trenuję, staram się cały czas skupiać nad eliminowaniem błędów w moim boksowaniu i podciąganiem mocnych stron. Nie czuję się faworytem. To już zadanie dla ludzi, którzy będą chcieli coś zarobić na zakładach. Ja się nigdy nad tym nie zastanawiam. Nawet wychodząc do faworyzowanych rywali, dobre przygotowanie, dobre wejście w walkę, pozwala sprawiać niespodzianki więc zostaje zobaczyć co się stanie w ringu.



- Zależało mi na szybkiej weryfikacji - podkreśla Krystian Każyszka, właściciel marki Rocky Boxing Night. - W pierwszym pojedynku Cristian Lopez musiał poczuć ring, Polskę. Zaaklimatyzować się i zobaczyć jak się boksuje na zawodowstwie. Teraz już czas na mocną walkę. Wiem, że będzie mocna, bo Damian Smagieł to ambitny chłopak, który zawsze idzie po zwycięstwo. Nie był faworytem w starciu z nokautującym Ihosvanym Garcią a jako jedyny przeboksował z Kubańczykiem pełen dystans. Śmiem twierdzić, że Smagieł jest nawet minimalnym faworytem. No chyba, że Garcia podpowie Lopezowi jak bić się z Polakiem - żartuje Każyszka.



- Nie będę bił się jak z Garcią - ripostuje Damian Smagieł i dodaje - Na pewno Garcia będzie chciał mu coś podpowiedzieć, ale oni są dwoma różnymi pięściarzami zarówno pod względem gabarytów jak i stylu. Od Garcii nic ciekawego się Cristian o mnie nie dowie - podsumowuje Polak.



Na marcowej gali w Stężycy powróci inny zwycięski debiutant z Kuby Carlos Bori. Jego pierwszą zawodową walkę chwali trener Perez Nieves. - Debiut Carlosa był bardzo dobry. Zaprezentował się z dobrej strony pokazując, że ma przed sobą możliwości aby stać się bardzo dobrym bokserem zawodowym w Polsce. Ambitny Bori jest jednak bardziej krytyczny.



- Mój debiut nie był łatwy, walczyłem z dobrym zawodnikiem, ale konsekwentnie realizowałem plan na walkę i to przyniosło efekt. Teraz mam nowego przeciwnika i muszę się dobrze przygotować, aby osiągnąć jak najlepszą formę. Największy nacisk kładziemy teraz na poprawę ciosów prostych oraz na lepsze poruszanie się - kończy Kubańczyk, którego przeciwnikiem w Stężycy będzie Tomasz Piotrowski.

19 marca na ring wejdzie także trzeci z Kubańczyków Evander Rivera, który w rewanżowej walce skrzyżuje rękawice z Anriejem Tsiurą.



W walce wieczoru gali Rocky Boxing Night, nad którą patronat objął wójt gminy Stężyca Tomasz Brzoskowski, Kajetan Kalinowski zmierzy się z Rafałem Rzeźnikiem w finale turnieju wagi junior ciężkiej. Zwycięzca wygra 50 tysięcy złotych i podpisze kontrakt z grupą Rocky Boxing. W królewskiej kategorii o zawodowe mistrzostwo Polski Kacper Meyna zmierzy się z Jackiem Piątkiem. Do ringu powróci Artur Bizewski w starciu z Pawłem Sowikiem. W sumie kibice zobaczą 8 zawodowych pojedynków. W studiu między walkami pojawią się ciekawi goście, a galę pokaże telewizja Polsat na wybranych kanałach sportowych. Więcej informacji o karcie walk w mediach społecznościowych grupy Rocky Boxing Promotion oraz w portalach internetowych.

