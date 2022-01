ME w piłce ręcznej 2022: Niemcy - Hiszpania. Relacja i wynik na żywo

Czas na fazę zasadniczą ME w piłce ręcznej 2022. W "polskiej" grupie II dojdzie do spotkania Niemcy - Hiszpania. Obydwie reprezentacje awansowały do drugiej rundy z kompletem dwóch punktów. Relacja i wynik na żywo z meczu Niemcy - Hiszpania od 18:00 na Polsatsport.pl.

Niemcy i Hiszpania wygrały wszystkie dotychczasowe mecze podczas ME w piłce ręcznej 2022. Zawodnicy z Półwyspu Iberyjskiego pokonali kolejno Czechów, Szwedów i Bośniaków. Z kolei reprezentanci Niemiec triumfowali w "polskiej" grupie D, zostawiając w pokonanym polu Białorusinów, Austriaków i biało-czerwonych.

Nasi zachodni sąsiedzi mają jednak ogromne problemy przed drugą rundą, bowiem aż 12 zawodników jest zakażonych koronawirusem. Alfred Gislason co chwila musi dowoływać kolejnych graczy do kadry, ale wśród jego podopiecznych cały czas pojawiają się nowe przypadki COVID-19. W związku z tym w środowy wieczór doszło do pilnego spotkania władz federacji z przedstawicielami ligi niemieckiej. Obrady dotyczyły ewentualnego wycofania reprezentacji z ME w piłce ręcznej. Do tego ostatecznie nie doszło, a niemiecki związek złożył wniosek o przełożenie starcia z Hiszpanią.

Odpowiedź nadeszła w czwartek około południa, a EHF nie przychyliła się do prośby naszych zachodnich sąsiadów. Tym samym Niemcy zmierzą się z Hiszpanią w czwartek o godzinie 18:00.

Do półfinałów awansują po dwa najlepsze zespoły z grup I (utworzonej z A, B i C) i II (D, E, F).

Mecz o brązowy medal i finał - 30 stycznia w Budapeszcie.

psl, Polsat Sport