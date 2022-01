Pierwsze Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w Teqball

Zapisy na Mistrzostwa trwają do momentu wyczerpania limitu miejsc. Zgłaszać mogą się zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Organizatorem wydarzenia wyznaczonym przez Polski Związek Teqball (PZTEQ) jest Politechnika Świętokrzyska w Kielcach wraz z AZS Politechnika Świętokrzyska. Partnerem imprezy jest między innymi klub Korona Kielce S.A, Stowarzyszenie CK Sport oraz KKP Korona Kielce.

Zawody odbędą się w kategorii singla i debla bez podziału na płeć i bez ograniczeń wiekowych, ale z wyłączeniem najlepszych polskich graczy powyżej piętnastego miejsca w oficjalnym rankingu PZTEQ.

Jednym z gości specjalnych imprezy będzie Dyrektor Sportowy Korony Kielce oraz były piłkarz tego klubu i reprezentacji Polski - Paweł Golański, który jest jednym z ambasadorów Teqballu w Polsce.

Jak powiedział sam prezes Polskiego Związku Teqball Michał Listkiewicz, frekwencja i zainteresowanie teqballem w Kielcach i okolicach przerosła jego oczekiwania:

- Jestem pozytywnie zaskoczony ilością zgłoszeń i powszechnym zainteresowaniem naszą dyscypliną w tym regionie. Od pewnego czasu docierały do nas sygnały o chęci zorganizowania turnieju w Kielcach i ogólnie w województwie świętokrzyskim, ale nie spodziewałem się, że urośnie to do rangi oficjalnych mistrzostw wojewódzkich. Kolejnym przystankiem może być Ostrowiec Świętokrzyski, gdzie teqball także szybko zyskuje na popularności – stwierdził były prezes PZPN

Teqball to niezwykle widowiskowa i techniczna gra oparta na piłce nożnej w którą gra się na specjalnie wyprofilowanym stole, przypominającym ten do tenisa stołowego. Polska to jeden z najdłużej działających i najbardziej utytułowanych krajów na świecie. W naszym dorobku są aż cztery medale mistrzostw świata, z czego ostatni pomarańczowy mundial odbył się pod koniec ubiegłego roku właśnie w naszym kraju, a konkretnie w Gliwicach. Każdego roku organizowane się halowe i plażowe mistrzostwa Polski oraz inne turnieje od Zakopanego po Szczecin. Kolejny teqballowy sezon zainaugurują zawody w Kielcach już w najbliższy weekend. Będzie to oficjalna impreza pod patronatem PZTEQ, a gracze którzy wezmą w niej udział, będą klasyfikowani w krajowym rankingu Teqballu.

- Jestem zaangażowany w promocję i rozwój teqballu w Polsce od blisko dwóch lat. Uważam, że to świetny sposób na rozwój umiejętności piłkarskich i wsparcie treningowe dla profesjonalnych piłkarzy. Cieszę się, że teqball wreszcie zagości w Kielcach, gdzie nie brakuje piłkarskich zapaleńców, a sport to powszechna i pożądana forma spędzania czasu. Na pewno czeka nas świetny turniej na wysokim poziomie. Wszyscy pasjonaci piłki nożnej powinni zainteresować się teqballem i wielkimi możliwościami rozwoju, które daje – dodał ambasador PZTEQ Paweł Golański.

