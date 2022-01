Iga Świątek w sobotni poranek czasu polskiego zagra z Rosjanką Darią Kasatkiną o awans do 1/8 finału wielkoszlemowego Australian Open. Jeśli 20-letnia tenisistka z Raszyna wygra, to po raz trzeci z rzędu będzie w czołowej "16" turnieju w Melbourne. Relacja na żywo z meczu Świątek - Kasatkina na Polsatsport.pl.

Rozstawiona z "siódemką" Świątek jak na razie nie miała wymagających rywalek w tej edycji zawodów. Brytyjskiej kwalifikantce Harriet Dart oddała łącznie trzy gemy, a Szwedce Rebecce Peterson - jednego więcej.

Będąca turniejową "25" Kasatkina zapewne wyżej zawiesi poprzeczkę Polce. Dotychczas zmierzyły się raz - w poprzednim sezonie w 1/8 finału imprezy WTA w Eastbourne, po trzysetowym meczu, górą była Rosjanka.

W sobotę triumfatorka French Open 2020 będzie miała okazję do rewanżu oraz do "pomszczenia" Magdy Linette. Poznanianka uległa bowiem 24-latka z Togliatti w drugiej rundzie 2:6, 3:6. Tym samym nie dojdzie w sobotę do polskiego meczu.

Zawodniczka z Raszyna w dwóch poprzednich edycjach zatrzymała się w Melbourne właśnie na 1/8 finału i wciąż czeka na pierwszy awans do dalszej części rywalizacji.

Kasatkina nigdy jeszcze w tej imprezie nie dostała się do "16", a wcześniej do trzeciej rundy dotarła tylko raz (2016). W Wielkim Szlemie jej najlepszym wynikiem jest ćwierćfinał - na tym etapie zaprezentowała się we French Open i Wimbledonie w 2018 roku.

Dotychczas kibice śledzący na żywo spotkania Świątek w tegorocznym Australian Open musieli zarywać noce. Tym razem organizatorzy byli dla nich znacznie łaskawsi. Mecz trzeciej rundy z jej udziałem rozpocznie sesję wieczorną na Margaret Court Arena, drugim co do wielkości korcie kompleksu Melbourne Park i rozpocznie się o godz. 9 czasu polskiego.

W drugiej fazie zmagań singlowych - poza Linette - odpadli też Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Mecz otwarcia przegrała Magdalena Fręch.

Daria Kasatkina Zobacz galerię

Relacja na żywo z meczu Świątek - Kasatkina na Polsatsport.pl. Początek o godz. 09:00.

MC, PAP