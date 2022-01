Prawie dwuipółgodzinne spotkanie obfitowało w zwroty akcji. W pierwszej partii Stosur i Zhang odskoczyły na 4:0, ale cztery kolejne gemy wygrały Linette i Pera. W tie-breaku faworytki prowadziły 4-1, by znów roztrwonić przewagę. Tym razem Polka i Amerykanka doprowadziły do remisu przy stanie 5-5, ale ostatnie słowo w tej odsłonie należało do rywalek.

Poznanianka i jej partnerka nie dały im szans w kolejnym secie, ale w tym decydującym znów sporo się działo. Od wyniku 4:4 doszło do trzech przełamań, z których dwa padły łupem Linette i Pery. Prowadzące wówczas 6:5 zawodniczki obroniły dwa "break pointy", a następnie wykorzystały drugą piłkę meczową.

Polsko-amerykański duet zrewanżował się tym samym Australijce i Chince za porażkę w pierwszej rundzie ubiegłorocznego turnieju WTA w Cincinnati. Wówczas też do wyłonienia zwyciężczyń potrzebny był trzysetowy pojedynek.

Stosur i Zhang w poprzednim sezonie triumfowały razem w US Open, a w 2019 roku w Melbourne. Pierwsza z tych zawodniczek w czwartek, po odpadnięciu w drugiej rundzie, zakończyła bogatą karierę singlową.

Linette i Pera, półfinalistki ubiegłorocznych zmagań deblowych we French Open, na otwarcie na antypodach pokonały Dunkę Clarę Tauson i Belgijkę Alison Van Uytvanck 6:2, 2:6, 6:0. W 1/8 finału zmierzą się ze Szwedką Rebeccą Peterson i Rosjanką Anastazją Potapową. Tenisistka ze Skandynawii w grze pojedynczej uległa w czwartek w drugiej rundzie Idze Świątek.

Linette również na tym etapie zakończyła udział w singlowej rywalizacji - przegrała z rozstawioną z numerem 25. Rosjanką Darią Kasatkiną 2:6, 3:6.

W drugiej rundzie debla zaprezentuje się jeszcze także Alicja Rosolska. Mecze otwarcia w tej konkurencji przegrali zaś Katarzyna Piter i debiutujący w zmaganiach wielkoszlemowych Jan Zieliński. Wszyscy Polacy zgłosili się z zagranicznymi partnerami.

Wynik meczu 2. rundy gry podwójnej kobiet:

Magda Linette, Bernarda Pera (Polska, USA) - Samantha Stosur, Shuai Zhang (Australia, Chiny, 4) 6:7 (6-8), 6:1, 7:5

MC, PAP