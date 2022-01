Kontrakt Dembele z "Blaugraną" wygasa latem tego roku. Choć rozmowy na temat jego przedłużenia były prowadzone, to wydaje się, że piłkarz niedługo zmieni barwy klubowe. Tak przyznał dyrektor Barcelony Mateu Alemany, który zaatakował m.in. agenta piłkarza Moussę Sissoko. Spekuluje się, że "Duma Katalonii" chętnie odda Dembele już w styczniu, tyle że zainteresowany będzie musiał zapłacić około 20 milionów euro.

Choć wiele winy przypisuje się agentowi, to Stoiczkow, były gracz Barcelony, winnego widzi głównie w samym piłkarzu. - Jeśli nie chcesz być w Barcelonie, to przynajmniej nie plam tego herbu - powiedział w rozmowie z "TUDN".

Dembele trafił na Camp Nou w 2017 roku za 105 milionów euro. Nie potrafił jednak odcisnąć piętna na klubie, choć wróżono mu wielką karierę. Z powodów zdrowotnych rozegrał tylko 129 spotkań, w których strzelił 31 goli i zaliczył 23 asysty. Ostatnio, choć jest zdrowy, nie łapie się kadry meczowej na życzenie szkoleniowca Barcelony Xaviego Hernandeza.

- Xavi, biję ci brawo, że nie bierzesz go do szatni, ponieważ tam potrzebny jest szacunek. To 121 lat historii. Panie Laporta, niech pan otworzy drzwi. Niech ci, którzy nie chcą reprezentować tych barw, odejdą - stwierdził Stoiczkow.

Czy Dembele odejdzie już w styczniu? Cena może nieco odstraszać, zwłaszcza że piłkarz za kilka miesięcy będzie dostępny na zasadzie wolnego transferu. Jednym z zainteresowanych klubów jest Chelsea. Jej szkoleniowiec Thomas Tuchel przyznał na konferencji prasowej przed spotkaniem z Tottenhamem, że nie zna sytuacji Francuza, ale wie, że w formie to znakomity gracz.

Stoiczkow ma nawet radę dla niesfornego piłkarza. - Jeśli nie chcesz być w tym klubie, to zostaw koszulkę, powiedz "panie i panowie, odchodzę". Dziękuję za oszukiwanie ludzi, którzy wiedzą, jak się gra w piłkę nożną - dodał.

Stoiczkow reprezentował barwy Barcelony w latach 1990-1995 i 1996-1998.

jb, Polsat Sport