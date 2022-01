W nocy z czwartku na piątek w hotelu Villa Royal w Ostrowie Wielkopolskim wybuchł pożar. Wśród gości hotelowych byli zawodnicy i pracownicy FEN, którzy mają wziąć udział w gali FEN 38 w tym mieście.



- O pierwszej w nocy poszedłem spać. Obudził mnie głos dziewczyn, które spały w pokoju obok. Myślałem, że coś się jednej z nich stało po robieniu wagi, jednak kiedy wstałem, to poczułem dym. Od razu powiedziałem swojej kobiecie, by zabrała potrzebne rzeczy i za pół minuty wychodzimy na świeże powietrze. Kiedy wychodziliśmy z pokoju, było zadymienie, więc wysłałem dziewczynę do wyjścia, a sam wróciłem, by przeszukiwać pokoje. Wiedziałem, że jest noc, więc ktoś mógł spać - powiedział Wojciech Kawa w rozmowie z Igorem Marczakiem.

Zawodnik FEN na co dzień jest strażakiem, więc doskonale wiedział, jak ma się zachować w takiej sytuacji.

- Wiedziałem, gdzie kto śpi. Został jeszcze Damian Ostęp, który był na drugim piętrze, a pożar szedł z trzeciego piętra. Była obawa, że może spać i tego nie słyszeć. Praktycznie po niego wchodziłem, ale usłyszałem straż pożarną, więc wiedziałem, że za chwilę zaczną działać - dodał.



Czy to zdarzenie wpłynęło na niego negatywnie tuż przed sobotnią galą?



- Jestem przyzwyczajony do takich akcji, więc na mnie to nie wpłynęło - zakończył.

