ME w piłce ręcznej 2022: Kolejna wysoka porażka polskich szczypiornistów

Szwedzi prowadzili od pierwszej do ostatniej minuty. Polacy utrzymywali kontakt z podopiecznymi Glenna Solberga do stanu 6:5 dla Szwecji. Od tamtego momentu do końca pierwszej części gry gracze "Trzech Koron" rzucili osiem goli, zaś Biało-Czerwoni zaledwie jednego. Polscy szczypiorniści byli bardzo nieskuteczni, co przełożyło się na wynik. Do przerwy przegrywali 6:14.

ZOBACZ TAKŻE: ME w piłce ręcznej: Polacy na łopatkach. Ponad dziesięć bramek różnicy

Druga połowa nie przyniosła zmiany obrazu gry. Nadal stroną dominującą byli Szwedzi. Szybko wyszli na dziesięciobramkowe prowadzenie przy stanie 7:17. W kolejnych minutach wicemistrzowie świata kontrolowali przebieg gry i nie pozwalali Polakom na wiele. W końcówce meczu Biało-Czerwoni przebudzili się i zdobyli cztery bramki z rzędu, lecz to było zdecydowanie za mało. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 18:28. Najlepszym zawodnikiem starcia został szwedzki bramkarz Tobias Thulin.

Przed Polakami zostały już tylko dwa mecze - z Rosją i Hiszpanią.

Polska - Szwecja 18:28 (6:14)

mtu, Polsat Sport