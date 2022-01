Na inaugurację szesnastej kolejki TAURON Ligi siatkarkiŁKS Commercecon Łódź przyjadą do Bydgoszczy, żeby zmierzyć się z Pałacem. Czy miejscowe będą w stanie postawić się rywalkom? Transmisja meczu Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz - ŁKS Commercecon Łódź w Polsacie Sport oraz Polsat Box Go.

Łodzianki miały mnóstwo powodów do radości w poprzedniej kolejce. Pokonały po raz drugi w sezonie Chemika Police i dzięki zdobytemu kompletowi punktów wskoczyły na czwartą pozycję w tabeli TAURON Ligi. MVP tamtego spotkania została wybrana środkowa ŁKS Commercecon Łódź - Kamila Witkowska. Siatkarki z Łodzi tracą dziesięć punktów do liderującego w tabeli Developresu Rzeszów.

Bydgoszczanki czwarty raz z rzędu nie zdołały przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść. Tym razem uległy właśnie ekipie z Rzeszowa - w czterech setach. Zespół przystępował do tamtejszej rywalizacji już bez Patrycji Polak-Balmas, która zdecydowała się na rozwiązanie kontraktu z przyczyn zdrowotnych.

Na debiut czeka nadal niedawno sprowadzona do drużyny Bułgarka Ani Bozdewa. - Przyjechałam do Bydgoszczy niedawno, a już czuję się bardzo, bardzo mile powitana. Każdy jest tu dla mnie przyjazny i jestem podekscytowana, że mogę być częścią drużyny. Zobaczymy, co będziemy mogły razem ugrać w drugiej części sezonu. Granie znowu w Europie sprawia, że jestem super szczęśliwa. Bardzo mi się podoba jak wszyscy w klubie profesjonalnie podchodzą do pracy i jak dbają o zawodników - przyznała siatkarka.

Zawodniczki Pałacu przegrały w tym sezonie TAURON Ligi w aż dwunastu z piętnastu spotkań. Zajmują przedostatnie miejsce w tabeli.

Transmisja meczu Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz - ŁKS Commercecon Łódź w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godz. 17:30.

MS, Polsat Sport