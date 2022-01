Rzeszowianki to liderki tabeli z dorobkiem 38 punktów i efektownym bilansem 14 zwycięstw i zaledwie jednej porażki poniesionej dawno temu, bo 19 listopada z Legionovią Legionowo. Od tamtej pory drużyna ze stolicy Podkarpacia stoczyła dziesięć batalii - sześć na krajowym podwórku oraz cztery w elitarnej Lidze Mistrzyń - za każdym razem wygrywając.

To z pewnością musi robić wrażenie na rywalkach, które od wielu tygodni czekają na przerwanie fatalnej passy porażek. Wrocławianki plasują się na 10. lokacie z zaledwie 12 "oczkami" i dorobkiem czterech zwycięstw i dziesięciu niepowodzeń. Zespół ze stolicy Dolnego Śląska ostatni raz cieszył się z wygranej 20 listopada, natomiast z pięciu ostatnich meczów schodził z parkietu pokonany.

Mimo, że żeńska siatkówka uwielbia niespodzianki, wydaje się, że każdy inny wynik niż pewny triumf rozpędzonych rzeszowianek będzie można upatrywać jako spore zaskoczenie. Developres musi trzymać rękę na pulsie, ponieważ czuje oddech wicelidera Grupy Azoty Chemika Police, który ma trzy punkty mniej.

Ostatni raz obie drużyny zagrały ze sobą 25 października minionego roku. Wówczas Developres wygrał bez straty seta. O wiele ciekawiej było w ostatnim starciu obu ekip we Wrocławiu, kiedy to przyjezdne wygrały po tie-breaku. Warto zaznaczyć, że wrocławianki na ligowy triumf z Developresem czekają od 23 grudnia 2016 roku! Poprzednich 12 konfrontacji to wyłącznie triumfy obecnego lidera Tauron Ligi. Jak będzie tym razem?

Relacja i wynik na żywo meczu #Volley Wrocław - Developres Bella Dolina Rzeszów od godz. 20:30 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport