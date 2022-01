– Cieszymy się, że w tych dwóch sezonach osiągamy takie wyniki, bo wszyscy - przede wszystkim zawodnicy - wkładamy w to serce. Dla mnie jest to czysta przyjemność – powiedział Mateusz Mielnik. Trener siatkarzy Legii Warszawa był gościem magazynu #7strefa.

W meczu 1/8 finału Tauron Pucharu Polski siatkarzy Legia Warszawa przegrała z Jastrzębskim Węglem 0:3. Mimo porażki, siatkarze ze stolicy zebrali sporo pochwał za to spotkanie. W trzecim secie byli bliscy przedłużenia rywalizacji – ulegli faworyzowanym rywalom dopiero po walce na przewagi (26:28). Co ważne, Legia, która przed laty była czołowym polskim klubem, znów zetknęła się z siatkówką na najwyższym poziomie. Rywalizacja z mistrzem Polski była sporym wydarzeniem.

– Jeśli chodzi o sprawy sportowe, to w dwóch ostatnich sezonach robimy wyniki ponad stan. Dobre rezultaty sprawiają, że oczekiwania wzrastają, to stanowi jeszcze większy problem – przyznał Mateusz Mielnik.

Siatkarze Legii Warszawa są beniaminkiem Tauron 1. Ligi. Zajmują obecnie bardzo dobre, ósme miejsce na zapleczu PlusLigi. Z osiemnastu meczów wygrali dziesięć i zdobyli 31 punktów.

– Chciałbym być optymistą i nie narzekać za dużo. Cieszymy się, że w tych dwóch sezonach takie wyniki osiągamy, bo wszyscy - przede wszystkim zawodnicy - wkładamy w to serce. Dla mnie jest to czysta przyjemność. Jestem optymistą, że uda się nam domknąć ten sezon i skończyć go z jeszcze lepszym wynikiem – zaznaczył szkoleniowiec siatkarzy Legii.

– Kilka dni temu powiedziałem chłopakom w szatni, że nie wiem, gdzie jest dla nas sufit w tym momencie, bo gramy dobrze i na pewno będziemy chcieli to kontynuować – dodał.



W kolejnym ligowym spotkaniu siatkarze Legii Warszawa zmierzą się na wyjeździe z drużyną Polski Cukier Avia Świdnik (sobota 22 stycznia, godzina 17.00).

