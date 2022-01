Turniej w Wijk aan Zee: Remis Jana-Krzysztofa Dudy z Gujrathi Viditem. Magnus Carlsen liderem

Mistrz świata, który wygrał z Węgrem Richardem Rapportem, wykorzystał remisy dotychczas prowadzących Vidita i Szachrijara Mamiedjarowa, objął prowadzenie dzięki lepszej punktacji dodatkowej. Cała trójka zgromadziła po cztery punkty.

Piątkowa partia najlepszego polskiego szachisty, klasyfikowanego na 13. miejscu w światowym rankingu, z drugim arcymistrzem Indii (22. FIDE) zakończyła się remisem przez powtórzenie posunięć po 36 ruchach. Vidit utrzymał miano niepokonanego w turnieju. Dla Dudy był to czwarty remis w holenderskiej imprezie, ma także na koncie zwycięstwo i porażkę.

"W dzisiejszej partii wyszło mi przygotowanie, zaskoczyłem trochę przeciwnika. Do 25. ruchu grałem szybko i swobodnie. Potem skończył mi się wariant, ale to przeciwnik miał mniej czasu, chociaż pozycja była dla niego ok. Obiektywnie powstał na szachownicy wariant remisowy. W pewnym momencie mogłem zagrać inaczej, gdzie pozycja też byłaby równa, ale wywierałbym taktyczną i psychologoczną presję. Ostatecznie doszło do szybkiego remisu, co uważam za dobry wynik czarnym kolorem" - powiedział arcymistrz z Wieliczki.

Przed półmetkiem turnieju Polak z 50-procentowym dorobkiem 3 pkt pozostaje na szóstym miejscu.

W sobotę w siódmej rundzie zmierzy się białymi z Fabiano Caruaną, który w piątek po długim pojedynku przegrał tym kolorem z Holendrem Anishem Girim, ponosząc pierwszą porażkę w turnieju. Polak i Amerykanin zmierzą się wkrótce w najważniejsej imprezie sezonu, turnieju kandydatów w Madrycie (16 czerwca - 7 lipca).

"Bardzo się cieszę, że z Caruaną będę grał białymi. Mam nadzieję na uzyskanie dobrej pozycji w debiucie, chociaż nie spodziewam się znanego mi wariantu. Potem postaram się poszukać swoich szans" - dodał Duda.

Turniej Tata Steel Chess potrwa do 30 stycznia. Dni przerwy zaplanowano na 24 i 27 stycznia. 14 czołowych arcymistrzów rywalizuje w bezpośrednich partiach w szachach klasycznych systemem każdy z każdym. Tempo gry to 100 minut na pierwsze 40 ruchów, 50 minut na następne 20 posunięć i 15 minut na dokończenie pojedynku. Od początku partii obowiązuje 30-sekundowy dodatek po każdym ruchu.

Wyniki 6. rundy: Magnus Carlsen (Norwegia) - Richard Rapport (Węgry) 1:0 Santosh Gujrathi Vidit (Indie) - Jan-Krzysztof Duda (Polska) remis Szachrijar Mamiedjarow (Azerbejdżan) - Nils Grandelius (Szwecja) remis Daniił Dubow (Rosja) - Andriej Jesipienko (Rosja) remis Fabiano Caruana (USA) - Anish Giri (Holandia) 0:1 Siergiej Karjakin (Rosja) - Jorden Van Foreest (Holandia) 1:0 Sam Shankland (USA) - Rameshbabu Praggnanandhaa (Indie) remis Klasyfikacja po sześciu rundach: 1. Carlsen 4 pkt 2. Vidit 4 3. Mamiedjarow 4 4. Jesipienko 3,5 5. Rapport 3,5 6. Duda 3 7. Giri 3 8. Karjakin 3 9. Dubow 2,5 10. Caruana 2,5 11. Shankland 2,5 12. Van Foreest 2,5 13. Praggnanandhaa 2,5 14. Grandelius 1,5