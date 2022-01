Twarde Pierniki wygrały w Stargardzie po emocjonującej końcówce

Początek spotkania był bardzo udany dla PGE Spójni i Baylee Steele’a - dzięki niemu miała cztery punkty przewagi. Z drugiej strony coraz lepiej radził sobie Daniel Amigo, a Twarde Pierniki nadal były blisko. Dopiero później, dzięki trójce Admona Gildera, stargardzianie uciekali aż na dziewięć punktów. Straty zmniejszał jeszcze James Eads - ostatecznie dzięki jego trójce po 10 minutach było tylko 27:24. Michał Samsonowicz zaraz na początku drugiej kwarty doprowadził do wyrównania, a po chwili Amigo dawał przewagę ekipie z Torunia. Mecz się zdecydowanie wyrównał, chociaż teraz to drużyna trenera Marka Łukomskiego musiała gonić. Torunianie całkowicie przejęli inicjatywę w ofensywie. Ostatecznie dzięki kolejnej akcji Michała Kołodzieja po pierwszej połowie było 42:47.

Admon Gilder i Justin Gray krok po kroku odrabiali straty w trzeciej kwarcie - po trafieniu tego drugiego przegrywali tylko punktem. Do ataku w Twardych Piernikach włączył się jednak Aaron Cel, co dawało tej ekipie sporo spokoju. To goście ciągle kontrolowali sytuację i nie pozwalali na zbyt wiele przeciwnikom. Po rzutach wolnych Michała Samsonowicza po 30 minutach było 57:63. Dzięki kolejnej akcji tego samego zawodnika w następnej części meczu przewaga przyjezdnych wynosiła już 10 punktów. To nie załamało PGE Spójni, która zmniejszała różnicę. Dzięki rzutom wolnym Młynarskiego i Johnsona zbliżyła się ponownie na zaledwie punkt! Znowu swoje akcje zaczął pokazywać jednak Aaron Cel, a po trójce Roko Rogicia zespół trenera Ivicy Skelina uciekał na osiem punktów. W samej końcówce Kacper Młynarski zbliżył stargardzian jeszcze na dwa punkty, ale na więcej było za późno. Ostatecznie torunianie zwyciężyli 82:80.

Najlepszym graczem gości był Daniel Amigo z 18 punktami i 5 zbiórkami. 20 punktów dla gospodarzy rzucił Admon Gilder.

PGE Spójnia Stargard - Twarde Pierniki Toruń 80:82 (27:24, 15:23, 15:16, 23:19).

Punkty:

PGE Spójnia Stargard: Admon Gilder 20, Nick Spires 16, Kerron Johnson 12, Kacper Młynarski 11, Justin Gray 9, Baylee Steele 7, Tomasz Śnieg 5, Szymon Szmit 0, Daniel Szymkiewicz 0.

Twarde Pierniki Toruń: Daniel Amigo 18, Aaron Cel 14, James Eads III 14, Jahenns Manigat 13, Roko Rogic 11, Michał Samsonowicz 10, Michał Kołodziej 2, Bartosz Diduszko 0.

