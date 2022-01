Tauron Liga: Siatkarki Developresu pewnie wygrały we Wrocławiu

W pierwszym secie gospodynie jedynie na początku dotrzymywały kroku rywalkom (6:7). Później uwidoczniły się problemy z przyjęciem w ekipie z Wrocławia. Poszła punktowa seria przy zagrywkach Anny Stencel (6:12) i rzeszowianki mogły kontrolować sytuację. W końcówce różnica doszła nawet do dziesięciu oczek (10:20), a wynik na 17:25 ustaliła skutecznym atakiem Ann Kalandadze (17:25).

Zobacz także: Hity w Bełchatowie i Warszawie! Plan transmisji meczów 17. kolejki PlusLigi

Druga odsłona również nie przyniosła wielkich emocji. Rzeszowianki znów wypracowały sobie solidną zaliczkę w środkowej części seta (9:16) i spokojnie zmierzały po wygraną. Przypieczętowała ją Kalandadze, która oszukała blok rywalek (16:25).

Siatkarki z Wrocławia dobrze rozpoczęły kolejną partię (7:3) i przez dłuższy czas utrzymywały przewagę. Prowadziły jeszcze przy stanie 15:12, gdy asem serwisowym popisała się Nina Kocić. Pięć kolejnych akcji padło jednak łupem Developresu – po skutecznym ataku Kary Bajemy było 15:17. Siatkarki z Rzeszowa nie wypuściły już przewagi z rąk. W ostatniej akcji meczu zablokowały atak gospodyń (22:25).



Skrót meczu #VolleyWrocław – Developres Bella Dolina Rzeszów:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



Najwięcej punktów: Andrea Kossanyiova (12) – #VolleyWrocław; Kara Bajema (18), Bruna Honorio Marques (13) – Developres. MVP: Kara Bajema (16/33 = 48% skuteczności w ataku + 2 bloki).



#VolleyWrocław – Developres Bella Dolina Rzeszów 0:3 (17:25, 16:25, 22:25)

#VolleyWrocław: Andrea Kossanyiova, Izabela Bałucka, Aleksandra Gromadowska, Marta Wellna, Karolina Fedorek, Adrianna Szady – Anna Bodasińska (libero) oraz Joanna Chorąża, Nina Kocić, Anna Kaczmar, Yunieska Tobles Batista, Magdalena Hawryła. Trener: Mateusz Żarczyński.

Developres Bella Dolina: Anna Stencel, Katarzyna Wenerska, Kara Bajema, Magdalena Jurczyk, Bruna Honorio Marques, Ann Kalandadze – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Izabella Rapacz, Julia Bińczycka, Dominika Witowska. Trener: Stephane Antiga.





Wyniki, terminarz i plan transmisji meczów 16. kolejki Tauron Ligi:





2022-01-21: #VolleyWrocław – Developres Bella Dolina Rzeszów 0:3 (17:25, 16:25, 22:25)

2022-01-22: Grot Budowlani Łódź – E.Leclerc Moya Radomka Radom (sobota, godzina 19.00; transmisja – Polsat Box Go)

2022-01-23: Joker Świecie – BKS Bostik Bielsko-Biała (niedziela, godzina 12.30; transmisja – Polsat Box Go)

2022-01-23: Grupa Azoty Chemik Police – IŁ Capital Legionovia Legionowo (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2022-01-24: UNI Opole – Energa MKS Kalisz (poniedziałek, godzina 19.00; transmisja – Polsat Box Go).





Mecz Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz – ŁKS Commercecon Łódź, zaplanowany na piątek 21 stycznia, został przełożony.

RM, Polsat Sport