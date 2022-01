26-letni obrońca trafił do Miedzi na zasadzie rocznego wypożyczenia. Legnicki klub zagwarantował sobie także opcję pierwokupu.



Gammelby z powodzeniem może występować też na prawym wahadle, a nawet na prawym skrzydle. Miedź już latem mocno zabiegała o tego piłkarza, jednak wówczas zabrakło "zielonego światła" ze strony Brøndby IF, które szykowało kadrę do walki na kilku frontach - jesienią Duńczycy łączyli występy w krajowej lidze i pucharze z grą w europejskich pucharach.

ZOBACZ TAKŻE: Szymon Szydełko trenerem Górnika Polkowice



- To prawda, latem bardzo staraliśmy się o tego zawodnika. Cieszę się, że w końcu udało się to dopiąć. Chcemy mieć w zespole po dwóch klasowych bocznych obrońców, a piłkarz na takim poziomie może być dla nas ogromnym wzmocnieniem. Jesienią grał jeszcze w eliminacjach Ligi Mistrzów i w fazie grupowej Ligi Europy. Do tego przychodzi do nas z dużego klubu, jakim jest Brøndby IF. Potrzebujemy trochę czasu, by zgrał się z zespołem. Co jednak ważne, jest cały czas w treningu i będzie mógł od razu z nami pracować na pełnych obrotach – mówi trener Miedzi Wojciech Łobodziński.

Mierzący 192 cm wzrostu obrońca jest wychowankiem FC Midtjylland. Następnie przeszedł do Silkeborg IF, w którym w sezonie 2014/2015 zadebiutował w Superligaen. Rok wcześniej rozpoczął seniorską karierę na drugim poziomie rozgrywkowym w Danii. Od sezonu 2018/2019 związany jest z jednym z najbardziej utytułowanych duńskich klubów Brøndby IF. W sezonie 2020/2021 występował w Lyngby BK. Po powrocie do Brøndby IF w rundzie jesiennej obecnego sezonu rozegrał w sumie 14 spotkań w barwach mistrza Danii: 7 ligowych, 2 w krajowym pucharze, 2 w kwalifikacjach Ligi Mistrzów przeciwko Red Bull Salzburg (duński zespół odpadł po przegranych 1:2) oraz 3 w fazie grupowej Ligi Europy, w której jego rywalami były uznane europejskie marki – Sparta Praga, Olympique Lyon i Rangers FC.



Łącznie w najwyższej klasie rozgrywkowej swojej ojczyzny rozegrał 160 spotkań. Do tego dołożył 15 meczów w Pucharze Danii i 11 spotkań w europejskich pucharach. Gammelby rozegrał też dwa mecze w młodzieżowych reprezentacjach Danii, a także spotkanie w kadrze złożonej z graczy krajowej ligi.

psl, miedzlegnica.eu, Polsat Sport