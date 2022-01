Euroliga: Dziesiąta porażka VBW Arki Gdynia

Mecz w Schio miał się odbyć 12 stycznia, ale ze względu na zakażenia koronawirusem w obu drużynach został przełożony.

27 października zawodniczki VBW Arki pokonały u siebie Berettę Famila 71:67 i odniosły jedno ze swoich dwóch zwycięstw w tym sezonie Euroligi. W rewanżu gdynianki uległy 61:75, a o ich porażce przesądziła głównie druga kwarta, w której rywalki zagrały koncertowo i okazały się lepsze 30:12.

W ekipie gości zabrakło kontuzjowanej australijskiej skrzydłowej Alice Kunek, która ze średnią 14 zdobytych punktów na mecz jest drugą najskuteczniejszą w pucharowych rozgrywkach zawodniczką swojego zespołu.

Podopieczne trenerki Jeleny Skerovic dobrze rozpoczęły to spotkanie i w 6. minucie wygrywały 8:2. W pierwszej kwarcie Famila zdołała jednak wyrównać stan rywalizacji (było 15:15), a w 14. minucie wyszła na prowadzenie 29:19.

W 25. minucie po rzucie za trzy Jasmine Keys gospodynie osiągnęły największą przewagę – było 57:33 dla drużyny ze Schio. W ostatniej kwarcie przyjezdne zdołały zmniejszyć rozmiary porażki.

W niedzielę mistrzynie Polski wrócą do Gdyni, a już we wtorek polecą do Stambułu, gdzie w środę zagrają z Fenerbahce.

Beretta Famila Schio - VBW Arka Gdynia 75:61 (15:15, 30:12, 20:17, 10:17)

Beretta Famila Schio: Katija Laksa 19, Jasmine Keys 19, Diamond De Shields 11, Giorgia Sottana 7, Sandrine Gruda 6, Olbis Andre 4, Martina Crippa 4, Kim Mestdagh 3, Costanza Verona 2

VBW Arka Gdynia: Marissa Kastanek 15, Morgan Bertsch 14, Megan Gustafson 13, Pinelopi Pavlopoulou 8, Kamila Podgórna 6, Ana-Marija Begic 3, Magdalena Szymkiewicz 2, Agata Dobrowolska 0, Julia Bazan 0, Kamila Borkowska 0

MC, PAP