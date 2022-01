Stal to outsider tego sezonu, który zdobył zaledwie sześć punktów i odniósł tylko jedno zwycięstwo - w Lublinie z tamtejszym LUK-iem. Iskierka nadziei na "lepsze jutro" w obozie nyskiego zespołu pojawiła się 20 stycznia, kiedy to siatkarze z Opolszczyzny nieoczekiwanie wygrali w Tauron Pucharze Polski z Cerrad Czarnymi Radom 3:2 i tym samym zameldowali się w kolejnej rundzie.

Być może Stali uda się pójść za ciosem i odnieść również zwycięstwo na niwie ligowej. Drużyna z Nysy to obecnie główny kandydat do spadku i koniecznie potrzebuje punktów, aby zniwelować dystans czterech "oczek" do przedostatniego Ślepska Malow Suwałki.

Dla Resovii konfrontacja z ostatnim zespołem w tabeli to absolutna konieczność, aby zainkasować przekonujące zwycięstwo. Rzeszowianie póki co rozczarowują swoich fanów, czego dowodem dopiero szósta pozycja w tabeli i przeciętny bilans ośmiu wygranych i ośmiu porażek. Ekipa ze stolicy Podkarpacia po trzech triumfach z rzędu przegrała w poprzedniej kolejce z Jastrzębskim Węglem 1:3.

Ostatni raz obie drużyny zmierzyły się 23 października. Wówczas Resovia wygrała w Nysie 3:1.

Relacja i wynik na żywo meczu Asseco Resovia Rzeszów - Stal Nysa od godz. 20:30 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport