Wielka nadzieja amerykańskiego tenisa zakończyła karierę w wieku 22 lat (ZDJĘCIA)

CiCi Bellis jeszcze do niedawna była uznawana za wielki talent. W wieku 22 lat zdecydowała się jednak zakończyć karierę. Wszystko przez problemy zdrowotne.

"W ubiegłym roku po tym, jak zauważyłam niewielką poprawę, jeśli chodzi o moje ramię, podjęłam decyzję o zaprzestaniu gry w tenisa. Przez ostatnie trzy lata ciągle się rehabilitowałam. Fizycznie i psychicznie nie mogę już tego robić. Kocham ten sport i mam z nim związane same najlepsze wspomnienia, ale to dobry czas, by ruszyć dalej" - poinformowała w mediach społecznościowych.

Dodała, że właśnie kończy studia związane z biznesem i finansami. Od pewnego czasu pracuje jako analityk inwestycyjny w firmie, która zajmuje się start-upami z branży medycznej i sportowej.

O Bellis po raz pierwszy zrobiło się głośno w 2014 roku, kiedy jako 15-latka w pierwszej rundzie US Open pokonała Dominikę Cibulkovą. W swojej karierze wygrała jeden turniej WTA - w Honolulu w 2016 roku, jak również docierała do trzeciej rundy Australian Open (2020), Rolanda Garrosa (2017) i US Open (2016).

