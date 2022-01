Świątek spisuje się jak na razie niemal bez zarzutu. Wygrałą wszystkie trzy spotkania, w których nie straciła nawet seta. Polka wyeliminowała już Harriet Dart, Rebeccę Peterson i Darię Kasatkinę. Z kolei Cirstea odprawiła Petrę Kvitovą, Kristinę Kucovą i Anastazję Pawluczenkową.



Polka i Rumunka do tej pory nie miały okazji, by zmierzyć się na korcie. Spotkanie o ćwierćfinał Australian Open będzie ich pierwszym bezpośrednim starcie. Faworytka to oczywiście rozstawiona z "siódemką" Świątek.

Australian Open: Świątek - Cirstea. Kiedy? O której godzinie?

Świątek i Cirstea zagrają ze sobą w poniedziałek 24 stycznia na Margaret Court Arena. Ich spotkanie będzie czwartym na tym korcie. To oznacza, że mecz rozpocznie się nie wcześniej niż o 7:30 czasu polskiego.

jb, Polsat Sport