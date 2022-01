UFC 270: Wyniki gali

Za nami kolejna gala MMA pod szyldem Ultimate Fight Championship. W jej 270. odsłonie doszło do arcyciekawego pojedynku w walce wieczoru o pas mistrza wagi ciężkiej. Francis Ngannou (17-3, 12 KO, 4 SUB) zmierzył się z Cirylem Gane (10-1, 4 KO, 3 SUB) i pokonał go jednogłośną decyzją sędziów.

Ngannou to nazywany przez wielu król nokautów, ale tym razem trafił na twardego rywala, z którym notabene niegdyś trenował w jednym klubie. Gane wytrwał walkę na pełnym dystansie, ale kilkukrotnie dał się obalić. Był to decydujący powód, dla którego sędziowie jednogłośnie uznali triumfatorem Kameruńczyka, który obronił pas mistrza wagi ciężkiej.

W co-main evencie doszło już do trzeciego starcia pomiędzy Brandonem Moreno a Deivesonem Figueiredo. W pierwszej walce byliśmy świadkami remisu, natomiast drugi pojedynek wygrał Moreno poprzez duszenie zza pleców. Stawką był pas w kategorii muszej. W kolejnej batalii tym razem lepszy poprzez jednogłośną decyzję sędziów okazał się Figueiredo, co może oznaczać, że niedługo dojdzie do czwartej walki między nimi.

Karta główna:

120,2 kg: Francis Ngannou (17-3, 12 KO, 4 SUB) - Ciryl Gane (10-1, 4 KO, 3 SUB) - jednogłośną decyzją sędziów

61,2 kg: Brandon Moreno (19-6-2, 3 KO, 11 SUB) - Deiveson Figueiredo (21-2, 9 KO, 8 SUB) - jednogłośną decyzją sędziów

77,1 kg: Michel Pereira (27-11, 10 KO, 7 SUB) - Andre Fialho (14-4, 11 KO, 1 SUB) - jednogłośną decyzją sędziów

61,2 kg: Said Nurmagomedov (15-2, 4 KO, 4 SUB) - Cody Stamann (19-5, 6 KO, 2 SUB) - poddanie w 1. rundzie

77,1 kg: Michael Morales (13-0, 10 KO, 1 SUB) - Trevin Giles (14-4, 6 KO, 5 SUB) - TKO w 1. rundzie

KN, Polsat Sport