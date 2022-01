XXIV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie zbliżają się wielkimi krokami. Wbrew wcześniejszym obawom - wystąpi na nich Kamil Stoch, dla którego będzie to piąta w karierze impreza czterolecia. Na co stać trzykrotnego mistrza olimpijskiego po urazie, jakiego doznał przed rywalizacją na Wielkiej Krokwi w Zakopanem? - Bardzo liczę na Stocha i na drobną kontuzję, która mu się przydarzyła. To powinno skumulować u niego energię - stwierdził prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner.