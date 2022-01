Porzuciła pracę striptizerki, by walczyć w UFC (ZDJĘCIA)

Vanessa Demopoulos (7-4, 1 KO, 4 SUB) na gali UFC 270 pokonała Silvanę Gomez Juarez (10-4, 6 KO, 2 SUB). Zaledwie sześć tygodni wcześniej pochodząca ze Stanów Zjednoczonych zawodniczka porzuciła swoją pracę jako striptizerka.

Amerykanka przed walką na gali UFC 270 zakończyła swoją trzynastoletnią karierą w tańcu na rurze. Zrobiła to, by móc w pełni skupić się na swoich występach w oktagonie.

- Przestałam tańczyć sześć lub osiem tygodni temu, by poświęcić cały czas na MMA. Bardzo ciężko pracuję na treningach każdego dnia - powiedziała po wygranej walce.

ZOBACZ TAKŻE: Francis Ngannou wciąż w formie! Kameruńczyk obronił pas

Demopoulos uważa, że jej wcześniejsze zajęcie bardzo pomaga jej podczas walk.

- Do tańca na rurze trzeba być bardzo zwinnym. Człowiek musi mieć świadomość własnego ciała. Trzeba być bystrym oraz zwinnym. Należy szybko reagować. To trochę podobne do jiu-jitsu, ale w walce można się poddać, lub jest się bezpiecznym na macie. Podczas tańca na rurze czasami wisi się na jednej kończynie. Nieodpowiedni ruch i jest po tobie - stwierdziła.

Starcie z Gomez Juarez to już drugi pojedynek Demopoulos w UFC. Wcześniej lepsza od niej okazała się JJ Aldrich (10-4, 2 KO).

Vanessa Demopoulos - była striptizerka w UFC Zobacz galerię

AA, Polsat Sport