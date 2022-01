Eurocup: WKS Śląsk Wrocław - Boulogne Metropolitans 96. Transmisja TV i stream online

W meczu 11. kolejki rozgrywek EuroCup koszykarze WKS Śląska Wrocław zmierzą się z Boulogne Metropolitans 92. Początek spotkania we wtorek o godzinie 20:00. Transmisja TV i stream online w Polsacie Sport Extra i w Polsacie Box Go.

Francuzi rozpoczęli nowy rok od dwóch nieznacznych porażek z Chorale Roanne Basket oraz Paris Basketball. W minioną sobotę rywale Śląska wrócili jednak na zwycięskie tory, pokonując u siebie Strasbourg IG 85:80. Tym samym z bilansem 13-3 podopieczni Vincenta Colleta są aktualnie zdecydowanym liderem ligi francuskiej. Trochę gorzej wiedzie im się w rozgrywkach EuroCup. Pierwszą rundę Metropolitans zakończył z bilansem 4-5, jednak po zeszłotygodniowym zwycięstwie z Turk Telekomem Ankara (99:82) znów jest on remisowy. Paryżanom daje to na ten moment szóste miejsce w tabeli.

Wrocławianie do najbliższego spotkania podejdą w zdecydowanie gorszych nastrojach niż ekipa francuska. W poprzednim tygodniu najpierw musieli uznać wyższość litewskiej drużyny Lietkabelis Poniewież w EuroCupie, by następnie przegrać w hicie Energa Basket Ligi z Anwilem Włocławek.

– Myślę, że w ostatnim czasie naszym głównym problemem był koronawirus. Niestety teraz nie wytrzymujemy spotkań tak dobrze fizycznie, jak robiliśmy to wcześniej. Byliśmy dziesięć dni bez treningu i w tym momencie to się niestety odbija. Ponadto nie mamy czasu, aby treningami na spokojnie dojść do dobrej dyspozycji, ponieważ mamy w tym sezonie terminarz z wieloma meczami i wieloma wyjazdami. Myślę, że z czasem i z kolejnymi meczami nasza gra będzie wyglądać jednak znów coraz lepiej – powiedział po ostatnim meczu trener Śląska Andrej Urlep.

psl, wks-slask.eu