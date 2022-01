Przed nami kolejne gigantyczne emocje związane z siatkarską Ligą Mistrzów. We wtorek 25 stycznia na europejskiej scenie zaprezentują się dwie polskie drużyny - Projekt Warszawa oraz Jastrzębski Węgiel.

Warszawianie wciąż czekają na premierowe zwycięstwo w tych rozgrywkach, ponieważ w pierwszej kolejce przegrali 2:3 z Dynamo Moskwa, natomiast dwa tygodnie później ulegli Ziraatowi Bankasi 1:3. Teraz dojdzie do rewanżowego starcia obu drużyn. Warto zaznaczyć, że w tej grupie znajdują się również siatkarze Noliko Maaseik.

O wiele lepiej spisuje się Jastrzębski, który odniósł komplet trzech zwycięstw i dzięki temu jest liderem w swojej grupie. Mistrzowie Polski zaczęli od triumfu nad Hebarem, następnie zwyciężyli Knack Roeselare, aby niedawno pokonać VfB Friedrichshafen. We wszystkich przypadkach podopieczni Andrei Gardiniego wygrywali bez straty seta. We wtorkowy wieczór jastrzębian czeka rewanż z Roeselare.

We wtorek dojdzie również do konfrontacji Zenita St. Petersburg z Vojvodiną Nowy Sad. Wszystkie te spotkania pokażemy rzecz jasna na sportowych antenach Polsatu!

Plan transmisji wtorkowych meczów w Lidze Mistrzów siatkarzy:

Ziraat Bankasi - Projekt Warszawa godz. 16:50 (Polsat Sport Extra i Polsat Box Go)

Zenit St. Petersburg - Vojvodina Nowy Sad godz. 17:20 (Polsat Sport News i Polsat Box Go)

Jastrzębski Węgiel - Knack Roeselare godz. 17:50 (Polsat Sport i Polsat Box Go)

KN, Polsat Sport