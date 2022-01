Związek Piłki Ręcznej w Polsce poinformował w specjalnym komunikacie, że kilku reprezentantów Polski po meczu z Rosją miało pozytywny wynik testu na koronawirusa. Dzień później COVID-19 wykryto już tylko u jednego z nich. Na kilka godzin przed meczem z Hiszpanią wciąż nie wiadomo czy Patryk Rombel będzie miał do dyspozycji niektórych graczy...

Oto treść komunikatu ZPRP:

"Związek Piłki Ręcznej w Polsce informuje, że przebywająca na mistrzostwach Europy reprezentacja Polski piłkarzy ręcznych w przeprowadzonych przez Europejską Federację testach na SARS-CoV-2 uzyskała w ostatnich dniach następujące wyniki:

23 stycznia po meczu Polska- Rosja pozytywny wynik uzyskali Mateusz Kornecki, Szymon Sićko, Melwin Beckman, Patryk Walczak i Łukasz Wicha. Wszyscy zostali poddani izolacji.

24 stycznia po testach wykonanych w godzinach popołudniowych pozytywny wynik uzyskał Melwin Beckman (CT 32,88). Pozostali zawodnicy i sztab szkoleniowy uzyskali wynik negatywny.

Dzisiaj (25 stycznia) w godzinach rannych EHF wezwała do wykonania testów następujących zawodników: Szymona Sićko, Mateusza Korneckiego, Melwina Beckmana i Miłosza Wałacha, który 24 stycznia wieczorem dołączył do zespołu.

Ostateczny skład na mecz Polska - Hiszpania poznamy w chwili uzyskania wyników dzisiejszych testów. ZPRP informuje, że organizator nie określił konkretnej godziny przekazania wyników testów."

Już przed rozpoczęciem mistrzostw Europy w organizmach kilku polskich zawodników wykryto obecność koronawirusa. W trakcie turnieju pojawiły się kolejne przypadki zakażenia biało-czerwonych COVID-19.

Reprezentacja Polski nie ma już szans na awans do półfinału ME. O najlepszą czwórkę w starciu z polskimi szczypiornistami będą za to walczyć Hiszpanie.

psl, Polsat Sport