PGE sponsorem łyżwiarstwa w Polsce

PGE Polska Grupa Energetyczna została sponsorem Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego i Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego. Współpraca, jak poinformowano we wtorek, będzie obowiązywać do marca 2023 roku.

W trakcie wtorkowej konferencji prasowej, która odbyła się na lodowisku Centralnego Ośrodka Sportu na warszawskim Torwarze, podpisano również umowę o współpracy PGE z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Figurowego.

- Łyżwiarstwo to jedna z najbardziej widowiskowych dyscyplin sportowych. Cieszę się, że spółki Skarbu Państwa wspierają polski sport i polskich sportowców, którzy już niedługo będą z dumą reprezentować nasz kraj podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie. Nawiązana dzisiaj współpraca to ogromna szansa na rozwój zawodników, szczególnie tych najmłodszych. Wierzę, że takie zaangażowanie będzie ogromnym wsparciem dla doskonalenia kadr narodowych – powiedziała wiceminister sportu Anna Krupka.

Do tej pory Polska Grupa Energetyczna współpracowała z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego przy okazji poszczególnych imprez krajowych i międzynarodowych. Teraz PGE została już oficjalnie sponsorem PZŁS.



- Podpisujemy umowę na bardzo szerokie wsparcie, od upowszechniania łyżwiarstwa szybkiego, przez szkolenie juniorów, aż do kadry seniorów. To bardzo ważna chwila dla naszego środowiska, bo zapewnia nam funkcjonowanie na najwyższym poziomie – przyznał prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Rafał Tataruch.



Prezes PZŁS dodał, że wsparcie PGE pozwoli na zbudowanie bardzo szerokiej piramidy szkoleniowej.



- To da gwarancję tego, że dopływ bardzo dobrych zawodników będzie dużo większy. Nie będzie przypadkowości, dużo więcej zawodników zostanie przetestowanych przez cały okres szkolenia, więc myślę, że finalnie nazwiska pokroju Natalii Maliszewskiej, czy Zbyszka Bródki a pewno się wkrótce pojawią – powiedział Tataruch.



W ramach współpracy PGE zostanie sponsorem reprezentacji narodowej oraz zawodów krajowych i międzynarodowych w tych dyscyplinach. Będzie również kontynuować patronat nad projektem "Chodź na łyżwy", realizowanym od 2018 roku we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Jego celem jest wyłowienie młodych talentów i upowszechnianie łyżwiarstwa jako sportu, który można uprawiać niezależnie od wieku.



- PGE to największy partner polskiego łyżwiarstwa. Od czterech lat działamy na rzecz popularyzacji tego sportu, który można uprawiać niezależnie od wieku. Jest to sport rekreacyjny integrujący całe rodziny. Mam nadzieję, że wsparcie PGE przyczyni się do rozwoju łyżwiarstwa w Polsce. Liczę na to, że coraz częściej będziemy widzieć barwy biało-czerwone na najwyższych miejscach na podium podczas najważniejszych imprez łyżwiarskich na świecie – podkreślił prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.



W ramach współpracy PGE zostanie sponsorem reprezentacji narodowej w łyżwiarstwie szybkim, a także zawodów krajowych i międzynarodowych. Wśród wydarzeń krajowych, które będzie wspierać PGE, znajdą się m.in. imprezy dla juniorów oraz seniorów w łyżwiarstwie szybkim i short tracku.

PN, PAP