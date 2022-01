Puchar Europy: Śląsk Wrocław przegrał z Boulogne Metropolitans

Pierwszy pojedynek obu ekip we Francji był bardzo wyrównany, walka o wygraną toczyła się do ostatnich sekund i Śląsk przegrał minimalnie (83:86). Długo wydawało się, że w Hali Stulecia może być tak samo.



Początek spotkania był bardzo obiecujący. Zespół trenera Andreja Urlepa agresywnie bronił, a przy tym był skuteczny w ataku i po dwóch skutecznych rzutach osobistych Ivana Ramljaka prowadził 11:4. Od stanu 13:5 przyjezdni zaczęli jednak systematycznie zmniejszać straty i po pierwszej kwarcie było 20:20.

Druga odsłona spotkania wyglądała podobnie – najpierw Śląsk zdołał wyjść na kilkupunktowe prowadzenie (27:22), a później rywale odrobili straty i zakończyli nawet tę część z minimalnym prowadzeniem (35:36).

W trzeciej kwarcie po trafieniu Cyrila Langevine wrocławianie wygrywali 39:38, ale było to ich ostatnie prowadzenie. Koszykarze Śląska zaczęli popełniać błędy, grać nerwowo, co być może wynikało z tego, że seryjnie marnowali pozycje rzutowe. Do końca kwarty pozostawało siedem minut i zdołali w tym czasie zdobyć zaledwie sześć oczek i zrobiło się 45:53.

Śląsk próbował jeszcze gonić rywali, ale nie miał we wtorek lidera, który pociągnąłby zespół. Tylko Travis Trice zakończył mecz z dwucyfrową zdobyczą punktową. Kiedy David Michineau na cztery minuty przed końcem meczu trafiła za „trzy” i goście prowadzili już 71:54, było jasne, że tym razem nie będzie walki do ostatnich sekund o zwycięstwo. Przyjezdni w kolejnych fragmentach kontrolowali już całkowicie wydarzenia na boisku i pewnie zwyciężyli 74:59.

Śląsk Wrocław - Boulogne Metropolitans 59:74 (20:20, 15:16, 10:17, 14:21)