Zwycięzca tego spotkania w kolejnej rundzie zmierzy się z lepszą drużyną meczu: Roleski Grupa Azoty PWSZ Tarnów (pierwsza liga) – Grot Budowlani Łódź.

Zobacz także: Hit bez historii. Chemik pewnie pokonał Legionovię

W sobotę BKS poinformował, że dzień wcześniej - po zgłoszeniu niepokojących objawów wśród niektórych zawodniczek - zdecydowano się na przetestowanie całej drużyny.

"Niestety większość siatkarek uzyskało wynik dodatni. Klub poinformował o zdarzeniu odpowiednie służby oraz władze ligi" - można było przeczytać w klubowym komunikacie.

Z tego powodu przełożono mecz 16. kolejki Tauron Ligi siatkarek: Joker Świecie - BKS Bostik. Zgodnie z planem bielszczanki następny mecz ligowy mają rozegrać 4 lutego. Wówczas we własnej hali zmierzą się z UNI Opole. Jednak gdyby sytuacja zdrowotna bielszczanek nie uległa poprawie, to i to spotkanie zostanie przełożone.

W tabeli ekipa z Bielsko-Białej zajmuje 8. miejsce z dorobkiem 19 punktów.

RM, PAP