- Jestem bardzo zadowolony z gry polskiej drużyny. Widzę postępy. Dostrzegam pracę, którą wykonuje trener Patryk Rombel. Awans z grupy, w której występowali Białorusini, zasługuje na szacunek. Ten zespół na papierze wydawał się faworytem. Oczywiście nie mogli zagrać z Kuleszem, ale to Polacy wygrali. Podobnie skończyło się z Austriakami. To dla mnie jest super wiadomość - powiedział PAP szkoleniowiec.

Kolejne trzy występy w ME zakończyły się porażkami, ale dla Dujszebajewa sam fakt odważnego podejścia biało-czerwonych do zawodów musi budzić szacunek.

- Polacy wychodzili na boisko nie po to, aby przegrać 10 bramkami, ale żeby zwyciężyć. Stało się inaczej, ale to doświadczenie zaprocentuje. Widzę w tym sens – dodał.

ZOBACZ TAKŻE: Protest Polaków dotyczący meczu z Rosją został odrzucony

Zdaniem mistrza olimpijskiego z Barcelony ten progres zresztą już się dokonuje i są tego efekty.

- Niedawno Polska przegrywała z Izraelem, remisowała z Kosowem, a teraz wygrywa z wyżej notowanymi zespołami lub walczy do końca - jak to było niedawno w turnieju towarzyskim - z Hiszpanią, dwukrotnym mistrzem Europy. Jestem pewien, że reprezentacja Polski zmierza w dobrym kierunku - uzupełnił Kirgiz.

Przyznał, że gra w dobrych klubach, typu Łomża Vive Kielce czy Orlen Wisła Płock, daje później przełożenie na dobre wyniki na poziomie reprezentacji. Szkopuł w tym, żeby klasowych zawodników było więcej. Brak graczy z pierwszej siódemki, w przypadku reprezentacji Polski, od razu jest widoczny. Większa konkurencja, to większe pole manewru trenera Rombla. Tak właśnie jest z czterema obrotowymi, którzy na tej pozycji gwarantują odpowiednią rotację.

Każdy wielki turniej dostarcza niespodzianek. Do nich Dujszebajew zalicza wysoką porażkę mistrza olimpijskiego z Tokio - Francji z Islandią. Z kolei ten drugi zespół przegrał z Chorwacją.

Szkoleniowiec ze swej strony przyznał, że dobrą decyzją międzynarodowych władz jest zwiększenie liczby startujących narodowych zespołów – do 32 na mistrzostwach świata i 24 na mistrzostwach Europy. To dobrze wpływa na rozwój piłki ręcznej.

W tegorocznym EURO w składzie reprezentacji Hiszpanii zabrakło synów Dujszebajewa, graczy Łomży Vive.

- Alex w Polsce szósty tydzień przechodzi rehabilitację barku. Wszystko przebiega zgodnie z zaleceniami lekarzy. Ćwiczy już na 80 procent możliwości. Daniel niedawno przeszedł zakażenie koronawirusem, był na kwarantannie. Oni powinni wrócić do gry w lutym. Oczywiście, że żałują, iż nie mogą pomóc kolegom z reprezentacji, ale najważniejsze jest zdrowie - dodał.

Dujszebajew zaznaczył, że nie lubi prognozować, ale przed wtorkowym meczem Polska – Hiszpania uważa, że więcej atutów jest po stronie mistrzów Europy, choć wynik jest sprawą otwartą.

- Polacy nie mają nic do stracenia. Dobrą grą mogą sobie, w pożegnalnym występie w turnieju, poprawić humory. Hiszpanie w przypadku zwycięstwa awansują do półfinału. Ich także doświadczył koronawirus. Do drużyny po kwarantannie wrócił właśnie Ian Tarrafeta - zakończył trener.

AA, PAP