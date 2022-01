Pod koniec grudnia 2021 roku PZPN rozwiązał umowę z Paulo Sousą. Przez to polska drużyna narodowa została bez selekcjonera przed bardzo ważnymi meczami barażowymi eliminacji do mistrzostw świata. Do ogłoszenia następcy Portugalczyka ma dojść 31 stycznia 2022 roku. Cezary Kulesza poinformował, że trener zostanie oficjalnie przedstawiony na PGE Stadionie Narodowym.

Według informacji podanych przez portal "Sport.pl" prezes PZPN ma dokonać wyboru przyszłego selekcjonera na odległość. Kulesza przebywa obecnie w Turcji, gdzie miał spotkać się z polskimi sędziami, którzy mają tam zgrupowanie. Doniesienia mówią jednak o tym, że były prezes Jagiellonii Białystok większość czasu spędza w hotelu. To tam decyduje o tym, kto zostanie trenerem polskiej kadry. Według podanych informacji Kulesza ma dokonać wyboru i przedstawić selekcjonera przebywając jeszcze w Turcji.

Na razie nie wiadomo, kto obejmie ekipę Biało-Czerwonych. Faworytami do pojawienia się na ławce trenerskiej reprezentacji Polski są Adam Nawałka i Andrij Szewczenko.

AA, Polsat Sport