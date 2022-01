Podróż gdynianek do Turcji przebiegała ze sporymi perturbacjami. Podopieczne trenerki Jeleny Skerovic we wtorek rano dotarły do Amsterdamu, skąd miały polecieć nad Bosfor, ale ich lot został odwołany. Drużyna spędziła noc w hotelu w Holandii i dopiero w środę udała się do Stambułu, jednak w hali zameldowała się tuż przed godz. 19.

Z tego też względu dwa razy zmieniano termin rozpoczęcia tego spotkania, które pierwotnie wyznaczone było na godz. 17 - najpierw na 18.30, a ostatecznie na 19.45.

W pierwszym meczu o sukcesie rywalek zadecydowała głównie znakomita skuteczność z dystansu. Koszykarki tureckiej drużyny popisały się aż 17 celnymi rzutami zza linii 6,75 metra, a autorką ośmiu trójek była Ukrainka Alina Jagupowa, która w sumie zdobyła 28 punktów.

W drugiej potyczce Fenerbahce zanotowało 13 takich trafień (VBW Arka - sześć), sześć zapisała na swoim koncie Amerykanka Kayla McBride, która rzuciła 26 „oczek”.

W środowej konfrontacji w ekipie przyjezdnych zabrakło kontuzjowanej Alice Kunek, która ze średnią 14 punktów na mecz jest drugą najskuteczniejszą zawodniczką swojego zespołu w pucharowych rozgrywkach. Pomimo absencji australijskiej skrzydłowej gdynianki nieźle radziły sobie w pierwszej połowie – w 15. minucie remisowały 25:25, a na przerwę zeszły przegrywając 33:39.

Gospodynie koncertowo zagrały jednak na początku trzeciej kwarty – w ciągu niespełna 180 sekund zdobyły 12 punktów z rzędu i w 23. minucie wyszły na prowadzenie 51:33. Do końca meczu turecka drużyna utrzymywała bezpieczną przewagę. W 36. minucie Fenerbahce wygrywało różnicą nawet 28 punktów (79:51), ale w końcówce mistrzynie Polski zdołały zmniejszyć rozmiary porażki.

Gdyniankom do rozegrania pozostał jeden mecz w Eurolidze. W środę 2 lutego podejmą Spar Girona, jednak bez względu na wynik rywalizacji z hiszpańskim teamem, VBW Arka zajmie w grupie B ostatnie, ósme miejsce.

mtu, PAP