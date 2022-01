Iga Świątek, pokonując Estonkę Kaię Kanepi 4:6, 7:6 (7-2), 6:3, po raz pierwszy w karierze awansowała do półfinału turnieju Australian Open. Dotychczas jej najlepszym wynikiem w Melbourne była 1/8 finału, na której zatrzymała się w dwóch poprzednich edycjach.

Zawodniczka z Raszyna po raz drugi zagra o wielkoszlemowy finał. W 2020 roku odniosła zwycięstwo w spotkaniu o taką stawkę we French Open, a następnie sięgnęła po historyczny dla polskiego tenisa tytuł. W dwóch pozostałych imprezach tej rangi - Wimbledonie i US Open - jej najlepszym rezultatem pozostaje 1/8 finału, do której dotarła w poprzednim sezonie. Wówczas na paryskiej "mączce" zatrzymała się na ćwierćfinale.

ZOBACZ TAKŻE: "Igi Świątek autostrada do finału Australian Open i numeru 1 na świecie"

20-letnia Polka w dorobku ma też dwa wygrane turnieje WTA i oba te sukcesy odniosła w poprzednim sezonie. W lutym triumfowała na twardej nawierzchni w Adelajdzie, a niespełna trzy miesiące później na kortach ziemnych w Rzymie. W 2019 roku w finale zmagań na "cegle" w Lugano musiała zaś uznać wyższość Słowenki Polony Hercog.

Obecnie Świątek zajmuje dziewiąte miejsce w światowym rankingu, ale dzięki udanemu występowi na antypodach w poniedziałek awansuje co najmniej na czwartą pozycję. Wyrówna tym samym swoje największe osiągnięcie pod tym względem. W przypadku triumfu w całej imprezie powinna przesunąć się na trzecią lokatę.

Sukcesy Igi Świątek

wygrane turnieje WTA (2):

- 2021, Adelajda, korty twarde (pula nagród 535,5 tys. dol.)

- 2021, Rzym, korty ziemne (pula nagród 1,577 mln euro)

przegrane finały w turniejach WTA (1):

- 2019, Lugano, korty ziemne (pula nagród 250 tys. dol.)

osiągnięcia w Wielkim Szlemie:

Australian Open - półfinał (2022)

French Open - zwycięstwo (2020)

Wimbledon - 1/8 finału (2021)

US Open - 1/8 finału (2021)

AA, PAP