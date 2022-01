O tym, że Świderski może zmienić klub, mówiło się od dawna. Były napastnik Jagiellonii Białystok w poprzednich okienkach transferowych był łączony między innymi z przenosinami do włoskiej Serie A. Jak się jednak okazało, Świderski odchodzi z greckiej ekstraklasy, ale nie do Serie A, a do MLS.

ZOBACZ TAKŻE: Cezary Kulesza szuka następcy Paulo Sousy. Co wiemy do tej pory?

Świderski dołączył do klubu Charlotte FC - poinformowała oficjalna strona tego zespołu. Jest to nowa ekipa w MLS, która w 2022 roku zadebiutuje w rozgrywkach. Amerykanie zapłacą za Polaka około pięć milionów euro, a sam piłkarz ma zarabiać ponad milion euro rocznie. Trenerem tego klubu jest Hiszpan Miguel Angel Ramirez.

The striker. Our Designated Player. Karol Świderski. pic.twitter.com/6KABAbWVmI — Charlotte FC (@CharlotteFC) January 26, 2022



Napastnik tym samym dołączył do innego Polaka, który wcześniej podpisał kontrakt z Charlotte. Mowa o Janie Sobocińskim, który trafił do tego klubu z ŁKS Łódź.

BS, Polsat Sport