Po odejściu Paulo Sousy piłkarska reprezentacja Polski pozostaje bez selekcjonera. W mediach pojawiło się wielu trenerów, którzy mieliby poprowadzić kadrę. W tym gronie znaleźli się m.in.: Adam Nawałka, Andrij Szewczenko oraz Jan Urban. Na temat decyzji, jaką musi podjąć prezes PZPN, wypowiedział się były trener polskiej drużyny narodowej Beenhakker.

Holender skontaktował się z przebywającym w Polsce Janem de Zeeuwem. Beenhakker w rozmowie przekazał mu swoje spostrzeżenia dotyczące wyboru selekcjonera. De Zeeuw w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" zdradził, co powiedział mu doświadczony szkoleniowiec.

79-latek twierdzi, że kadrę powinien przejąć polski trener. Jego zdaniem Szewczenko, który jest jednym z faworytów do objęcia "Biało-Czerwonych", nie jest dobrym wyborem. Uważa on, że Ukrainiec do marca nie miałby wystarczająco dużo czasu, by odpowiednio zapoznać się z piłkarzami.

Beenhakker twierdzi, że odpowiednim wyborem byłby Nawałka. Mimo to rozumie przesłanki Kuleszy, jeżeli ten go nie zatrudni. Holenderski trener uważa, że prezes PZPN nie chce wybrać kogoś, kto już wcześniej pracował z reprezentacją. Wskazuje, tym samym kto powinien przejąć zespół.

- Gdy odszedłem z polskiej kadry narodowej w 2009 roku, już wtedy twierdziłem, że to właśnie Jan Urban powinien ją przejąć, bo już wtedy był do tego zadania przygotowany. Po tylu latach jest do tego przygotowany jeszcze lepiej - stwierdził Beenhakker.

Nazwisko selekcjonera zostanie podane 31 stycznia na PGE Stadionie Narodowym.

AA, Polsat Sport