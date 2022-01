Islandia, aby trafić do najlepszej czwórki turnieju, musiała zwyciężyć Czarnogórę i liczyć na porażkę Francji z Danią. Pierwszy warunek został spełniony. Skandynawie bez większych problemów pokonali zespół z Bałkanów 34:24. Do okazałego zwycięstwa walnie przyczynił się Omar Magnusson, zdobywca 11 bramek.

Spotkanie Holandii z Chorwacją nie miało już większego znaczenia dla końcowego układu tabeli. Wynik był otwarty do finałowej akcji i ostatecznie pozostał nierozstrzygnięty - 28:28. Chorwacja to srebrny medalista ME sprzed dwóch lat.

Ucztą wieczoru w budapesztańskiej Multifunctional Arenie był mecz mistrza świata Danii z mistrzem olimpijskim Francją. Duńczycy do tego spotkania zebrali w turnieju komplet punktów i byli już pewni gry o medale. "Trójkolorowym" do pełni szczęścia brakowało remisu. Francuzi dzień wcześniej dowiedzieli się, że nie będzie mógł zagrać filar ich obrony Nicolas Tournat. Obrotowy Łomży Vive Kielce zakaził się koronawirusem. Wśród rywali zabrakło m.in. gwiazdora Mikkela Hansena, który od sztabu szkoleniowego otrzymał zgodę na odpoczynek.Oo początku lekką przewagę uzyskali Skandynawowie. W dużej mierze wynikało to ze słabej postawy w defensywie drużyny mistrza olimpijskiego. Francuscy bramkarze w pierwszej połowie tylko raz - na 18 rzutów - zderzyli się z piłką. Długo nic nie zapowiadało ogromnych emocji.Po zmianie stron Duńczycy dalej kontrolowali spotkanie. Jacob Holm wespół z Niclasem Kirkeloekke zdobywali gole z dużą łatwością. Wszystko do czasu, gdyż wystarczyło, że Skandynawie nie trafili do siatki przed siedem minut. Rywale z mozołem zaczęli odrabiać straty. Do remisu z rzutu karnego w 57. minucie doprowadził Hugo Descat. W dramatycznej końcówce więcej determinacji i szczęścia było po stronie Francuzów, którzy triumfowali 30:29.

Wyniki środowych spotkań:

Czarnogóra - Islandia 24:34 (8:17)

Holandia - Chorwacja 28:28 (15:13)

Dania - Francja 29:30 (17:12)

o 5 miejsce:

Islandia - Norwegia

Półfinały:

Francja - Szwecja

Dania - Hiszpania

30 stycznia, Budapeszt

mecz o brązowy medal i finał