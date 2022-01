Najlepszy strzelec ekstraklasy przenosi się do Bundesligi

W polskiej lidzie 23-latek zdobył do tej pory 268 bramek, a w sezonie 2020/21 był najlepszym strzelcem rozgrywek.

W ostatnich dniach Japończyk otrzymał ofertę od klubu z Lubeki.

"Po rozmowach Tokudy z zarządem Grupy Azoty Unii Tarnów oraz niemieckim klubem podjęto decyzję o transferze zawodnika do Bundesligi. Tarnowski rozgrywający rozpocznie grę w najwyższej klasie rozgrywkowej w Niemczech już w kolejnym miesiącu. Jego kontrakt będzie obowiązywał do końca sezonu 2021/2022, z możliwością przedłużenia o kolejny rok" - przekazano w komunikacie.

Japończyk podkreślił, że gra w Bundeslidze była jego marzeniem.

"To dla mnie wielka możliwość i dlatego zadecydowałem się wyjechać do Niemiec. Zacząłem swoją karierę w Europie w Tarnowie. Miałem tutaj wspaniały czas ze wspaniałą drużyną. Jestem wdzięczny kibicom, który przychodzili do hali oraz oglądali nasze mecze w telewizji. Nigdy nie zapomnę czasu, który tu spędziłem. Dziękuję bardzo!" - oświadczył Tokuda.

Po pierwszej rundzie rozgrywek ekstraklasy tarnowski zespół z dorobkiem 12 punktów plasuje się na 10. pozycji w 14-zespołowej stawce.

Ekipa z Lubeki jest 15., czwarta od końca, w Bundeslidze.